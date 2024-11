Preminuo Quincy Jones u 91. godini

U 91. godini života preminuo je američki producent, skladatelj i tekstopisac Quincy Jones.

"S tugom, ali i zahvalnošću za nevjerojatan život koji je vodio, dijelimo vijest o odlasku našeg oca i brata, Quincyja Jonesa. Njegov gubitak je nenadoknadiv, ali znamo da njegov doprinos ostaje nezaboravan," izjavila je njegova obitelj, prenosi AP.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema riječima njegovog predstavnika Arnolda Robinsona, Jones je preminuo mirno u svom domu u Bel Airu, okružen najbližima.

Svojim hitovima obilježio pop kulturu

Quincy Jones, jedan od najcjenjenijih američkih producenata i glazbenika, iza sebe ima impresivnu karijeru s čak 28 osvojenih Grammyja. Njegov najveći uspjeh je produkcija albuma Thriller Michaela Jacksona iz 1982., koji je postao jedan od najprodavanijih albuma svih vremena i obilježio pop kulturu svojim hitovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Kroz svoju karijeru, Jones je surađivao s legendama poput Franka Sinatre, Raya Charlesa i Elle Fitzgerald, što ga je učinilo ključnom figurom u jazzu, R&B-u i popu. Osim u glazbi, Jones se proslavio i u filmskoj industriji – stvarao je glazbu za poznate projekte poput serije Roots i filma In the Heat of the Night, te je bio nominiran za Oscara sedam puta.

POGLEDJATE OVAJ VIDEO: Jakna Michaela Jacksona iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa