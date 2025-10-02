Tko je bio Patrick Murray? Svi ga znaju iz megapopularne serije Mućke

Britanski glumac Patrick Murray, najpoznatiji po ulozi sitnog prevaranta Mickeyja Pearcea u kultnoj BBC-jevoj seriji Only Fools and Horses (hrv. Mućke), preminuo je danas u 68. godini. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na Facebook stranici The Only Fools and Horses Appreciation Society, gdje su ga se prisjetili kao redovitog sudionika konvencija i čovjeka koji je donosio radost i smijeh mnogima.

"S velikom tugom javljamo da je preminuo naš prijatelj Patrick Murray – Mickey Pearce za mnoge. Nedostajat će nam njegov humor i radost koju je unosio svima. Laku noć, Pat!", stoji u objavi.

Borba s bolešću

Patrick se ranije borio s rakom pluća, ali mu je bolest bila povučena. Nažalost, 2023. godine otkriveno je da se rak vratio i proširio na noge i zdjelicu.

Život nakon glume

Nakon što se povukao iz svijeta glume, Murray se preselio u Tajland, gdje se 2016. oženio sa suprugom Anong. Par ima kćer Josie. U Tajlandu je živio deset godina prije nego što se 2017. vratio u Veliku Britaniju kako bi pokušao osigurati vizu za svoju obitelj. Ipak, suočio se s administrativnim preprekama zbog strogih uvjeta za spajanje obitelji, što ga je prisililo da bude odvojen od svoje kćeri: "Dve godine sam bio tata preko Skypea", rekao je tada za Mirror.

Po povratku u UK, Patrick je radio kao vozač luksuznih automobila, a kasnije se okušao i kao DJ u španjolskoj Benidormi, gdje je nastupao odjeven kao Mickey Pearce u prepoznatljivom crnom odijelu i šeširu. Osim Mućki, glumio je i u serijama poput The Bill, The Famous Five i Lovejoy. Patrick Murray ostat će zapamćen po svojoj karizmatičnoj ulozi u Mućkama, ali i po borbenosti, humoru i neobičnom životnom putu. Osim svoje nezaboravne uloge Mickeyja Pearcea, Patrick Murray ostvario je i značajne filmske uloge. Igrao je u filmovima poput Scum (1979), Quadrophenia (1979) i The Firm (1989), koji su postali kultni naslovi britanske kinematografije. Njegova sposobnost da utjelovi raznolike likove dodatno je obogatila njegovu glumačku karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednici Knockouta u studiju