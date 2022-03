Tjedan dana prije svog 72. rođendana, preminuo je slavni američki glumac, William Hurt. Vijest o smrti proslavljenog oskarovca otkrio je njegov sin Will.

“S velikom tugom obitelj Hurt oplakuje smrt Williama Hurta, voljenog oca i Oscarom nagrađenog glumca, 13. ožujka 2022., tjedan dana prije njegovog 72. rođendana. Umro je mirno, u obitelji, prirodnom smrću. Obitelj u ovom trenutku traži privatnost", napisao je Will Hurt.

Njegov je otac sredinom osamdesetih imao tri uzastopne nominacije za najboljeg glumca u izboru Američke filmske akademije. Među njima su Kiss of the Spider Woman (1985.), Children of a Lesser God (1986.) i Broadcast News (1987.), a Oscara je osvojio za Kiss of the Spider Woman.

Hurt se pojavljivao i u off-Broadway produkcijama tijekom osamdesetih. Svoju prvu nominaciju za nagradu Tony primio je 1985. za broadwaysku produkciju Hurlyburly.

Njegova debitantska filmska uloga bila je 1980., u SF trileru Altered States, u kojem je glumio znanstvenika. Za tu je ulogu bio nominiran za Zlatni globus u kategoriji Nova zvijezdu godine. Nakon toga je odigrao nezaboravnu ulogu odvjetnika kojeg je zavela Kathleen Turner u Body Heat (1981.), a zatim se pojavio i u ulozi Arkadija Renka u filmu Gorky Park.