Preminuo je Michael Jayston, zvijezda britanske hit serije "Mućke", koji je glumio oca Raquel Turner u BBC-jevom sitcomu. Jayston je preminuo u dobi od 88 godina nakon kratke bolesti.

Posebno je ostao zapamćen po svojoj ulozi u božićnoj epizodi serije 1996. godine pod nazivom 'Time On Our Hands', gdje je pomogao Dereku i Rodneyju Trotteru da konačno postanu milijunaši.

Michael Jayston

Vijest da je glumac preminuo javila je agencija M&M Famous Faces.

"S velikom tugom njegova me je obitelj zamolila da podijelim vijest, Michael Jayston je nažalost preminuo jutros nakon kratke bolesti. Oni koji su poznavali Michaela znaju da je bio pun ljubavi, smijeha i sreće. Obožavao je susretati se sa svojim obožavateljima diljem svijeta. Njegova obitelj i prijatelji bi cijenili privatnost u ovo vrijeme", stoji u priopćenju.

Njegov lik James Turner bio je stručnjak za antikvitete koji je primijetio rijedak sat u vlasništvu braće, a koji su oni kasnije prodali na aukciji za iznos od 6,2 milijuna funti (oko 7,2 milijuna eura). Ta epizoda ostala je jedna od najdražih mnogim obožavateljima serije 'Mućke'.

Uz ulogu Jamesa Turnera u 'Mućkama', Jayston je ostvario zapažene uloge u mnogim filmovima i serijama, uključujući 'Nicholas And Alexandra', 'Dr. Who', 'A Bit Of A Do', 'Tinker Tailor Soldier Spy', 'Jane Eyre'...

