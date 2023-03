Zvijezda serije "Mućke", sir David Jason (83), otkrio je da ima još jednu kćer, za koju nije znao 52 godine. Uz to, ovaj glumac je doznao i uzbudljivu vijest da ima 10-godišnjeg unuka.

'Nije dovoljno reći da je to bilo iznenađenje'

Sir David je rekao da nije znao ništa o svojoj kćeri Abi Harris donedavno, ali nakon što su on i njegova obitelj prebrodili ogroman šok, primili su Abi i njezinog sina Charlieja u svoj dom.

Sir David, koji je glumio Del Boya u "Mućkama", otkrio je za The Mirror: "Nije dovoljno reći da je to bilo iznenađenje."

TV legenda sada gradi vezu s Abi, koja je rođena 1970. nakon što je njezina majka glumica Jennifer Hill bila u kratkoj vezi s njim.

83-godišnjak je rekao da ih on, njegova supruga Lady Gill White (62) i kći Sophie sada dočekuju raširenih ruku.

"Nakon što sam se pomirio s vijestima, presretan sam što sada mogu upoznati Abi pa se nalazimo kad god možemo. Moja supruga, Gill, i kći, Sophie, pružale su veliku podršku i razumijevanje te su prihvatile Abi i poželjele dobrodošlicu njoj i njezinom malom sinu u svoju sada širu obitelj", rekao je glumac.

Abi, koja je također glumica, i Charlie čak su proveli dio blagdana sa Sir Davidom u njegovom domu u Ellesboroughu, Bucks.

"Otkrivajući identitet svog oca, počinjem sastavljati svoj vlastiti. Naravno, nevjerojatno sam ponosna, ali često potpuno shrvana tugom za godinama koje smo izgubili. Nakon odmjerenog početka, sada se nadam da možemo svjesno odvojiti vrijeme da se viđamo češće, tako da mogu svladati umjetnost biti najbolja starija sestra i izgraditi smislen odnos otac-kći u pravom smislu riječi", rekla je Abina.

Abina mama Jennifer bila je u vezi s Davidom kad je on imao 30 godina. Oboje su glumili u filmu "Under Milk Wood" Dylana Thomasa u londonskom May Fair kazalištu, a godinu dana kasnije on se pojavio u filmskoj verziji klasika.

Sir David upoznao je Abi nakon što se rodila, ali on nije imao pojma da mu je to kći. Tek godinama kasnije počeo je sumnjati da joj je on otac - i u pismu ga je upitala hoće li ili ne na test utvrđivanja očinstva. I upravo je taj test otkrio istinu. Sir David je dodao: "Nadamo se da nam je svima dopuštena privatnost da nastavimo našu novu vezu i upoznajemo se sve više i više."