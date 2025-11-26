Preminula zvijezda Oceanovih 11: Svojim iznenadnim odlaskom potresao Hollywood

Glumac Michael DeLano (84), američki glumac poznat po više od 80 uloga na filmu i televiziji, preminuo je nakon iznenadnog srčanog udara. Vijest je potvrdila njegova supruga Jean DeLano, s kojom je proveo gotovo tri desetljeća u skladnom braku. DeLano je preminuo u bolnici u Las Vegasu, gradu u kojem je živio od 1992. godine i gdje je bio iznimno cijenjen, ne samo kao glumački veteran, već i kao pjevač koji je redovito nastupao u popularnom Dispensary Loungeu, prenosi The Hollywood Reporter.

Zvijezda koja je obilježila generacije

DeLanovu karijeru obilježio je impresivan raspon uloga tijekom više od pet desetljeća. Mlađa publika pamti ga ponajviše kao smirenog i preciznog voditelja kasina u hit filmu "Oceanovih jedanaest" i njegovom nastavku "Oceanovih dvanaest", u kojima je glumio uz Brada Pitta, Georgea Clooneyja, Matta Damona i Juliju Roberts. Ovi filmovi postigli su golem komercijalni uspjeh, a DeLano je zahvaljujući toj ulozi doživio novi val popularnosti.

Ipak, njegov rad u Hollywoodu bio je mnogo širi. Ljubitelji akcije sjećaju ga se iz filma "Commando" s Arnoldom Schwarzeneggerom, dok su starije generacije njegov talent upoznale u ranim kriminalističkim dramama i komedijama. Suradnja s redateljima poput Stevena Soderbergha i Wong Kar-waija svrstala ga je među glumce s nevjerojatnom glumačkom prilagodljivošću.

Televizijski uspjesi i nezaboravni likovi

Prije ulaska u svijet velikih filmskih hitova, DeLano je ostvario bogatu televizijsku karijeru. Najpoznatiji je po ulozi Johnnyja Venturea u sitcomu "Rhoda", gdje je glumio šarmantnog pjevača koji se udvara glavnoj junakinji. Također je ostvario značajne uloge u serijama kao što su "Firehouse", "Hill Street Blues", "Kojak", "Charlie's Angels", "The A-Team" i mnogim drugima. Njegova posljednja TV uloga bila je 2012. godine u seriji "Royal Pains", gdje je, simbolično, ponovno utjelovio voditelja kasina.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Život prije Hollywooda

Prije nego što je postao poznato lice američke televizije i filma, DeLano je živio život prepun zanimljivih obrata. Rođen kao Michael Ace Del Fatti u New Yorku, odrastao je u Philadelphiji te je služio kao padobranac u američkoj vojsci. Mladu slavu stekao je kao plesač u popularnoj emisiji "American Bandstand", a svoje prve profesionalne korake napravio je u glazbi. Snimao je pod imenom Key Larson, a ljubav prema glazbi pratila ga je do kraja života. Prezime DeLano odabrao je spontano – ugledavši neonski znak hotela, odlučio je da će ga nositi kao umjetnički pseudonim.

Ostavština koju nitko neće zaboraviti

Iza sebe je ostavio suprugu Jean, kćer Bree te troje unučadi. Njegova obitelj najavila je proslavu njegova života u Dispensary Loungeu, mjestu koje je smatrao svojim drugim domom. DeLano je do kraja života ostao vjeran publici, glazbi i glumi, a mnogi ga pamte kao “working actora” – umjetnika čiji rad publika odmah prepoznaje, čak i onda kada mu ime isprva ne znaju.

POGLEDAJTE VIDEO:Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama