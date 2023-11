Preminuo je britanski glumac Joss Ackland, koji je poznat po ulogama u filmovima "Smrtonosno oružje 2" i "Lov na Crveni oktobar", u nedjelju u dobi od 95 godina, prenosi BBC.

“Umro je jutros od starosti okružen obitelji. Bio je lucidan, erudit i vragolast do samoga kraja", rekao je njegov agent Paul Pearson za The Times on Sunday.

Njegova karijera

Inače, Ackland je 1989. godine glumio s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom u filmu "Smrtonosno oružje 2", Richarda Donnera, gdje je bio glavni antagonist Arjen Rudd.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Preminuo glumac Joss Ackland, poznat po ulozi iz Smrtonosnog oružja

Također, 1990-ih glumio je i Andreja Lisenka u "Lovu na Crveni oktobar" s Alec Baldwin, Sean Connery, James Earl Jones i Tim Curry te 1987. godine u filmu "Podvala", a ističe se i njegova uloga Juana Perona u ekraniziranom mjuziklu "Evita" Andrewa Lloyda Webbera.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Joss Ackland u Evita

Podsjetimo, Ackland je glumio u više od 100 filmova i tv serija, a 2011. godine priznao je za BBC da je glumio u nekim "groznim filmovima" jer je bio radoholičar.

