U utorak je preminuo glumac Paul Herman u 76. godini života, uzrok smrti nije poznat. Ovaj legendarni glumac slavu je stekao po ulogama u seriji "Obitelj Soprano" i filmu "Dobri momci".

Kolege se oprostile od legendarnog glumca

Njegovu smrt potvrdio je Michael Imperioli, bivši kolega iz serije "Obitelj Soprano", koji je Hermana u objavi na Instagramu opisao kao "sjajnog frajera".

"Preminuo je naš prijatelj i kolega Paul Herman. Bio je sjajan momak. Prvoklasni pripovjedač i pakleni glumac. 'Goodfellas', 'Once Upon a Time in America', 'The Irishman', i naravno 'Obitelj Soprano, bili su vrhunac njegove karijere. Paul je živio blizu mene, doslovno iza ugla, posljednjih godina i drago mi je što smo proveli vrijeme zajedno prije nego što nas je napustio. Nedostajat će mi', napisao je Imperioli u dirljivoj objavi na Instagramu.

Herman je bio poznat po svom portretu dilera heroina koji je postao vlasnik kluba "Beansie" u "Sopranosima".

Lorraine Bracco, koja je glumila psihijatricu Tonyja Soprana, Jennifer Melfi, u kultnoj seriji, također je odala počast svom kolegi na Twitteru.

"Jedan i jedini. Duša puna ljubavi s odličnim smislom za humor, Paulie Herman. Počivaj u miru", napisala je.

Omiljeni glumac također se pojavio u filmu "Bilo jednom u Americi", "Silver Linings Playbook", "Cop Land", "Analiziraj ono", "American Hustle" i kriminalističkom epu Martina Scorsesea "The Irishman" uz dobitnika Oscara Roberta DeNira.

Njegov kolega iz "Brooklynitea" ,Tony Danza, i ostali glumci nazvali su Hermana "jednim od najvećih ljudi svih vremena. Sjajan glumac i veliki prijatelj", prenosi The New Post.

Danza je napisao na Twitteru: "Ako ste posjetili NYC iz LA-a, on je bio direktor zabave. Svima ćeš nam jako nedostajati, Paulie."

Britansko-američka glumica Frances Fisher nazvala je Hermanovu smrt "krajem jedne ere".

"Paulie Herman – uvijek voljen. Od starih NYC dana u Cafe Central & Columbus do večeri na Zapadnoj obali u Agou, Paulie je uvijek imala osmijeh i stol”, napisala je ispod Danzine objave.

"Desetljeća sjećanja u svakom zamislivom naselju i zaseoku. Glumac, čovjek iz grada, i prijatelj od povjerenja”, dodala je Fisher.