Pjevač, glazbenik i tekstopisac Mark Lanegan umro je u utorak u dobi od 57 godina u svom domu u Killarneyju u Irskoj, objavljeno je u izjavi na njegovoj Facebook stranici.

Lanegana, sa svojim dubokim i upečatljivim baritonom, mnogi smatraju jednim od najboljih rock pjevača u posljednjih više desetaka godina.

Bio je omiljen i u Zagrebu pred čijom je publikom nastupao čak pet puta, posljednji put 2019. u Tvornici kulture.

"Naš voljeni prijatelj Mark Lanegan umro je jutros u svom domu u Killarneyju u Irskoj. Voljeni pjevač, tekstopisac, autor i glazbenik imao je 57 godina, a iza njega je ostala supruga Shelley", navedeno je u kratkoj objavi, uz molbu obitelji da u ovom trenutku poštuju njihovu privatnost.

Za sada nema nikakvih drugih informacija.

Preživio covid

Lanegan je nedavno preživio bitku s covidom-19 zbog čega je bio u komi, a to teško iskustvo opisao je u memoarskom tekstu Devil in a Coma (Vrag u komi).

Nekadašnji ovisnik o drogama i prijatelj Kurta Cobaina, Jeffreyja Leeja Piercea iz Gun Cluba svoje životne nedaće opisao je u knjizi Sing Backwards and Weep (Pjevaj unatrag i plači) iz 2020. prema kojima je već u ranoj mladosti bio kompulzivni kockar, novostasali alkoholičar i lopov.

"Želio sam uzbuđenje, avanturu, dekadenciju, izopačenost, bilo što", napisao je u memoarima glazbenik koji je dotadašnji svijet druge napustio prije više od deset godina.

Karijeru započeo je u 1984. kad je u Seattleu osnovao bend Screaming Trees koji su snimili sedam albuma prije raspada 2000. godine. Slavu i kultni status stekli su kao dio grunge pokreta ranih 1990-ih.

Na na vrhuncu slave benda krenuo je u solo karijeru s albumom The Winding Sheet iz 1990.

Ostvario je glazbenu suradnju s Queens Of The Stone Age, Isobel Campbell, nekadašnjom pjevačicom Belle and Sebastian, kao i s Gregom Dullijem iz Afghan Whighsa i The Twilight Singersa, s kojim je punih šest godina vodio zajednički projekt The Gutter Twins.