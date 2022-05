Sin glazbenika Nicka Cave, Jethro Lazenby, preminuo je u 31. godini, a vijest o njegovoj smrti je potvrdio je za NME njegov otac: “S puno tuge mogu potvrditi da je moj sin Jethro preminuo. Bili bismo zahvalni za obiteljsku privatnost u ovom trenutku."

Jethro je bio problematične naravi

Jethro je rođen u Melbourneu 1991. godine i tek je s osam godina saznao da mu je Cave otac. Postao je model nakon što ga je otkrila jedna modna agencija, ali se okušao i u glumi, s ulogama u "Corroboree" 2007. i "Moja mala princeza" iz 2011. Uz to, Jethro se bavio i fotografiranjem.

Prošlog mjeseca Jethro je bio u zatvoru zbog napada na njegovu majku Beau Lazenby u Melbourneu u Australiji. Prema izvješćima lokalnih medija, Beau je pronašla Jethroa na svojim ulaznim vratima. Izvještaji dodaju da su se sljedećeg jutra majka i sin posvađali, a tijekom svađe Jethro je navodno napao svoju majku. Zastupnici Jethroa na suđenju su tvrdili da mu je nedavno dijagnosticirana shizofrenija i da je to utjecalo na njegovu procjenu.

31- godišnjak je pušten uz jamčevinu iz pritvorskog centra u Melbourneu prošlog četvrtka, nakon što mu je sudac dao upute da se mora podvrgnuti liječenju od ovisnosti i izbjegavati kontakt s majkom sljedeće dvije godine.

Cave se već godinama bori s gubitkom prvog sina

On je 2018. prethodno počinio niz napada na svoju djevojku zbog kojih je proveo vrijeme u zatvoru. Nick Cave je ranije govorio o tome kako se nosio s gubitkom prvo sina Arthurova, koji je pao u smrt s litice kada mu je bilo samo 15 godina. U "The Red Hand Filesu", Cave je odgovorio dvojici obožavatelja: “Supruga i ja naučili smo mnogo o prirodi tuge tijekom posljednjih godina. Došli smo da vidimo da tuga nije nešto kroz što prolaziš, jer nema druge strane”, napisao je 2020.

“Za nas je tuga postala način života, pristup životu, gdje smo naučili popustiti pred neizvjesnošću svijeta, zadržavajući pritom stav prkosa. Predali smo se nečemu nad čim nismo imali kontrolu. Tuga je postala i čin pokoravanja i otpora – mjesto akutne ranjivosti gdje smo s vremenom razvili pojačan osjećaj krhkosti postojanja. Na kraju nas je ta svijest o krhkosti života vratila u svijet, preobražene Otkrili smo da tuga sadrži mnogo stvari - sreću, empatiju, zajedništvo, tugu, bijes, radost, oprost, borbenost, zahvalnost, strahopoštovanje, pa čak i određeni mir. Za nas je tuga postala stav, sustav vjerovanja, doktrina – svjesno stanovanje u našem ranjivom ja, zaštićeno i obogaćeno odsutnošću onoga koga smo voljeli i kojeg smo izgubili”, napisao je.

Također je govorio o gubitku Arthura kroz svoj album "Ghosteen" i nedavno putem "One More Time With Feeling", dokumentarca o tome kako su se on i supruga Susie nosili s gubitkom Arthura dok su Bad Seeds dovršavali svoj 16. album "Skeleton Tree".