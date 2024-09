Preminuo poznati bosanskohercegovački pjesnik: Autor koji je dotaknuo srca mnogih

Preminuo je poznati bosanskohercegovački pjesnik Goran Simić u 72. godini života.

Simić je tijekom ratnih godina proveo vrijeme u Sarajevu, gdje je svjedočio dramatičnim promjenama i izazovima koje je rat donio.

Preselio se u Kanadu

Godine 1996. preselio se u Kanadu, gdje je započeo novu fazu svog života. Međutim, nakon gotovo deset godina provedeno u inozemstvu, vratio se u svoje rodno Sarajevo, grad koji je volio i gdje je nastavio svoj rad kao književnik sve do svoje smrti.

Rođen 1952. godine u Vlasenici, Simić je bio svestran umjetnik koji je stekao međunarodno priznanje za svoju poeziju, eseje, kratke priče i dramske komade.

Foto: Facebook

Njegova djela su prevedena na devet jezika, a objavljivana i izvođena u brojnim europskim zemljama, čime je ostavio značajan trag u svjetskoj književnosti. Smatran jednim od najistaknutijih pisaca bivše Jugoslavije, Simić je svojim radovima obogatio književnu scenu i inspirirao mnoge čitatelje i pisce.

U Kanadi je započeo pisati na engleskom jeziku, što je označilo prekretnicu u njegovoj karijeri. Godine 2006. osnovao je Luna Publications, malu izdavačku kuću koja je pružila platformu za rad mnogih autora, uključujući i vlastita djela.

Osvojio prestižnu nagradu

Značaj Simićeve književnosti prepoznalo je i Udruženje kanadskih pisaca (CAA), koje mu je 2012. godine dodijelilo prestižnu nagradu za knjigu "Svitanje u očima Snješka Bijelića" (Sunrise in The Eyes of The Snowmen).

Ova nagrada stavila ga je uz bok nekim od najvećih imena književnosti, poput Leonarda Cohena, Michael Ondaatjea i Margaret Atwood, čime je dodatno potvrdila njegovu važnost na književnoj sceni.

