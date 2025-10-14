Preminuo je D‘Angelo u 51. godini: Borio se s teškom bolešću

D’Angelo, legendarni glazbenik i autor hita "Brown Sugar", preminuo je u 51. godini nakon borbe s teškom bolešću, piše People. Kako navodi TMZ, D’Angelo, pravim imenom Michael Eugene Archer, preminuo je od raka gušterače.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je i DJ Premier, s kojim je D’Angelo surađivao na pjesmi "Devil’s Pie" iz 1998. godine. U emotivnoj objavi na X-u 14. listopada, DJ Premier je napisao:

"Velika tuga zbog smrti D’Angela. Imali smo toliko lijepih trenutaka. Jako ćeš nam nedostajati. Mirno spavaj, volim te, KING."

Njegov život

Rođen u Richmondu, D’Angelo je odmalena pokazivao izuzetan glazbeni talent. Kao sin svećenika, klavir je počeo svirati već s tri godine, a s pet je svirao uz oca u crkvi. Kasnije je nastupao i u pentekostalnoj crkvi svog djeda.

Već u mladosti osnovao je svoj prvi bend, Three of a Kind, s dva rođaka, a sa 16 godina formirao je i grupu Michael Archer and Precise sa svojim bratom Lutherom.

Njegov debitantski album "Brown Sugar" objavljen je 1995. godine i postigao je velik uspjeh — popeo se na četvrto mjesto Billboardove R&B ljestvice te postao platinast u manje od godinu dana. Album mu je donio i četiri nominacije za Grammy.

Godine 2000. objavljuje svoj drugi studijski album, "Voodoo", koji je odmah zasjeo na prvo mjesto Billboardove ljestvice. Ovaj album donio mu je i Grammy za najbolji R&B album, dok je singl "Untitled (How Does It Feel)" osvojio nagradu za najbolju mušku R&B vokalnu izvedbu te bio nominiran za najbolju R&B pjesmu.

D’Angelo će ostati zapamćen kao jedan od ključnih umjetnika neo-soul pokreta, a njegova glazba i utjecaj nastavit će živjeti kroz generacije koje dolaze.