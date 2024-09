Preminuo Frankie Beverly, osnivač soul benda Maze: 'Živio je za svoju glazbu'

Soul pjevač i osnivač grupe Maze Frankie Beverly umro je u dobi od 77 godina, a obitelj se od pjevača oprostila na društevnim mrežama. Uzrok smrti nije poznat.

"Tugovanje zbog gubitka voljene osobe duboko je i osobno te emocionalno iskustvo. Tijekom ovog vremena, dok prolazimo kroz osjećaje tuge, razmišljanja i sjećanja, ljubazno molimo za privatnost i razumijevanje, ostavljajući nam prostor da tugujemo na svoj način. Ovo razdoblje je razdoblje iscjeljenja, a vaše poštovanje prema našoj potrebi za samoćom cijenimo dok poštujemo sjećanje na našeg voljenog Howarda Stanleyja Beverlyja poznatog svijetu kao Frankie Beverly", napisali su u objavi.

"Živio je život čiste duše kako bi se reklo, a za nas nitko nije bolje. Živio je za svoju glazbu, obitelj i prijatelje. Volite jedni druge kao što bi on to želio za sve nas", zaključili su.

Bend Maze kojega je Frankie osnovao 1970. godine svoj je uspjeh započeo kao predgrupa na turneji slavnog Marvina Gayea. Poznati su po hit pjesmama Before I Let Go, Can't Get Over You i Back in Stride.

