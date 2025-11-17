Preminule najpoznatije njemačke blizanke: Nekada su bile glamurozne plavuše

Ikone europske zabavne scene, nerazdvojne sestre Alice i Ellen Kessler, preminule su u 90. godini u svom domu u Grünwaldu pokraj Münchena, potvrdila je Njemačka tiskovna agencija (dpa). Vijest o odlasku najpoznatijih njemačkih blizanki potvrdila je i njemačka policija, otkrivši da su sestre, koje su provele gotovo devet desetljeća jedna uz drugu, zajedno odlučile okončati svoje živote potpomognutom eutanazijom.

Prema izvješćima, policijski službenici pozvani su u dom sestara Kessler u ponedjeljak oko podneva, gdje su mogli samo potvrditi njihovu smrt. Istragom je isključena mogućnost nasilne smrti, a potvrđeno je da su se sestre odlučile za potpomognutu eutanaziju, legalan, ali strogo reguliran postupak u Njemačkoj. Prema zakonu, osoba mora djelovati na vlastitu odgovornost i slobodnom voljom, biti punoljetna i pri zdravoj pameti.

Njemački Bild izvijestio je da blizanke više nisu željele živjeti te da su odlučile zajedno okončati svoje živote. Ta odluka bila je u skladu s načinom na koji su živjele... Uvijek zajedno. Još prošle godine u travnju u razgovoru za isti list, izrazile su želju da nakon smrti dijele jednu urnu. Njihov pepeo, kako su tada rekle, počivat će uz pepeo njihove voljene majke Else i psa Yella, čime su i u vječnosti imale želju ostati nerazdvojna obitelj.

Njihov talent brzo je prepoznat!

Glamurozne plavuše, Alice i Ellen, rođene su 20. kolovoza 1936. godine u Nerchauu u Saskoj, na pragu Drugog svjetskog rata. Njihov talent za pokret bio je očit od najranije dobi. Sate baleta počele su pohađati sa šest godina, a s jedanaest su se pridružile dječjem baletnom ansamblu Opere u Leipzigu. Ključni trenutak u njihovim životima dogodio se 1952. godine. Tada šesnaestogodišnjakinje, zajedno s roditeljima Paulom i Elsom, iskoristile su posjetiteljsku vizu kako bi pobjegle iz Istočne Njemačke na Zapad.

Nakon dolaska u Düsseldorf, njihov talent brzo je prepoznat i počele su nastupati u poznatom varijeteu Palladium, čime je započeo njihov strelovit uspon prema zvijezdama. Pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća sestre Kessler postale su međunarodne zvijezde. Između 1955. i 1960. godine bile su glavne zvijezde pariškog Lida, gdje su upoznale i američku ikonu Elvisa Presleyja.

Godine 1959. predstavljale su Zapadnu Njemačku na Eurosongu s pjesmom "Heute Abend wollen wir tanzen geh'n" i osvojile osmo mjesto, dok su se 1962. preselile u Italiju, gdje su stekle kultni status.

Postale su zaštitna lica popularnih televizijskih emisija poput Studio Uno, a njihove duge noge i sinkronizirani plesni pokreti donijeli su im nadimak "noge nacije". Talijani su obožavali njihov hit "Da-da-un-pa", a njihov utjecaj bio je golem. Slava ih je odvela i u Sjedinjene Američke Države, gdje su gostovale u najgledanijim emisijama poput The Ed Sullivan Show i surađivale s velikanima kao što su Frank Sinatra i Fred Astaire. U 40. godini života pozirale su za naslovnicu talijanskog izdanja časopisa Playboy, koja je postala najbrže prodavano izdanje u povijesti tog časopisa u Italiji.

