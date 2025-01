Preminula slavna glumica: 'Suočila se s mnogim izazovima'

Joan Ann Plowright, jedna od najcjenjenijih britanskih glumica, preminula je 16. siječnja 2025. u 96. godini života, mirno, okružena obitelji u Denville Hallu. Vijest o njezinoj smrti podijelila je obitelj u službenom priopćenju, u kojem su izrazili tugu zbog gubitka voljene majke i bake, piše The Mirror.

"Imala je dugu i slavnu karijeru u kazalištu, filmu i televiziji koja je trajala više od sedam desetljeća, sve dok je sljepoća nije prisilila na povlačenje. Posljednjih 10 godina života provela je u Sussexu, okružena stalnim posjetima prijatelja i obitelji, ispunjenih smijehom i lijepim uspomenama. Obitelj je duboko zahvalna Jean Wilson i svima koji su tijekom godina sudjelovali u njezinoj osobnoj njezi. Joan je iza sebe ostavila svoju voljenu obitelj: Tamsin i Wilfa, Julie-Kate i Dana, Richarda, Shelley, Troya, Alija, Jeremyja, pokćerku i unuku Kayu te praunuku Sophiju, a uskoro i još jednu praunuku. Obitelj vas moli da poštujete njihovu želju za privatnošću u ovom trenutku. Izuzetno smo ponosni na sve što je Joan postigla i na to kakva je bila – puna ljubavi i duboko uključiva osoba. Suočila se s mnogim izazovima, uvijek dajući sve od sebe, i u tome je sigurno uspjela. Počivaj u miru, Joan", stoji u njihovom priopćenju.

Zbog sljepoće prekinula karijeru

Tijekom karijere duge sedam desetljeća, ostvarila je zapažene uloge, a neke od njih su uloge u filmovima kao što su 101 Dalmatinac, Vragolasti Dennis i Kronike Spiderwicka. Njezina izvedba u filmu Enchanted April donijela joj je nominaciju za Oscara, a na kazališnoj sceni osvojila je nagradu Tony za ulogu u predstavi A Taste of Honey.

Joan je bila udana dva puta. Prvi brak s glumcem Rogerom Leonardom Gageom trajao je od 1953. do 1960. godine. Njezin drugi suprug bio je legendarni glumac Sir Laurence Olivier, kojeg je upoznala radeći na predstavi The Entertainer. Par se vjenčao 1961. i dobio troje djece: Richarda, Tamsin i Julie-Kate, koji su svi slijedili roditeljske stope u svijetu glume. Brak je trajao 28 godina, sve do Olivierove smrti 1989. godine.

Inače, Joan sev povukla iz glume 2014. nakon što je djelomično oslijepila, a ipak, 2018. pojavila se u dokumentarcu ''Čaj s damama'' zajedno s kolegicama Maggie Smith, Judi Dench i Eileen Atkins.

