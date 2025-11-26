Preminula supruga Richarda Bransona: Milijarder objavio dirljivu poruku

Joan Templeman (80), supruga Richarda Bransona (75), britanskog poduzetnika i osnivača globalne Virgin grupacije, preminula je u dobi od 80 godina. Vijest je potvrdio sam Branson na Instagramu, istaknuvši da mu je supruga bila najveća podrška u životu. Uzrok njezine smrti nije objavljen.

Emotivna objava milijardera

Richard Branson, poznat kao osnivač tvrtki Virgin Atlantic, Virgin Galactic i Virgin Orbit, napisao je kako ga je suprugina smrt duboko pogodila.

„S ogromnom tugom javljam da je Joan, moja supruga i partnerica 50 godina, preminula. Bila je divna majka, baka i moja najveća potpora. Bila je moj najbolji prijatelj, moj vodič, moj svijet“, poručio je u emotivnoj objavi.

Samo tjedan dana ranije objavio je njihovu zajedničku fotografiju uz riječi: „Svakome treba jedna Joan u životu.“

Brak dug gotovo pola stoljeća

Branson je ranije ispričao kako je Joan upoznao 1976. godine u snimateljskom studiju u Oxfordshireu. Opisao ju je kao „prizemljenu Škotkinju“ na koju njegove ekscentričnosti nisu ostavile prevelik dojam.

Par se vjenčao 1989. godine, a dobili su troje djece: Holly (44), Sama (40) i Clare, koja je, nažalost, preminula četiri dana nakon rođenja.

Povučen život daleko od reflektora

Iako je Branson godinama bio u centru pozornosti zbog svojih poslovnih pothvata i neobičnih avantura, Joan je cijeli život birala privatnost.

„Od samog početka bila je tiha i nenametljiva osoba. U četiri desetljeća braka uvijek je izbjegavala javnost i nikada nije davala intervjue“, rekao je Branson.

Dodao je kako se to promijenilo tek nedavno, kada je pristala na svoj prvi intervju za film o njegovim balonarskim pothvatima.

Strah zbog leta u svemir

Podsjećamo, godine 2021. Richard Branson krenuo je u svemir letom Virgin Galactica, projektom na kojem je radio 17 godina. Uoči putovanja otkrio je u razgovoru za Reuters da je Joan bila vrlo zabrinuta.

„Moja supruga je osoba koja bi se uplašila i običnog leta Virgin Atlanticom. Ona je zadnja osoba koja bi poželjela otići u svemir“, rekao je tada.

