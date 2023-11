Pjevačica Sara Tavares, koja je predstavljala Portugal na Eurosongu 1994., preminula je u dobi od 45 godina nakon dugotrajne borbe s tumorom na mozgu.

Pobijedila u talent showu

Sara je predstavila svoju zemlju na natjecanju održanom u Dublinu s pjesmom 'Chamar a Música' i zauzela osmo mjesto. Prema portugalskim izvještajima, pjevačica je preminula u Lisabonu u nedjelju, a vijest o njezinoj smrti objavila je njezina potresena obitelj, prenosi Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tavares je rođena u Lisabonu 1978. godine, a karijera joj je krenula uzlaznom putanjom kada je pobijedila u showu 'Chuva de Estrelas' 1994. godine u Portugalu. Izvela je obradu pjesme 'One Moment in Time' Whitney Houston.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvojila Zlatni globus

Dvije godine kasnije objavila je svoj debitantski album 'Sara Tavares & Shout!'. Također je poznata po tome što je pjevala europsko-portugalsku verziju 'God Help the Outcasts' za Disneyev film 'The Hunchback of Notre Dame', a 2000. godine osvojila je Zlatni globus za najbolju portugalsku pjevačicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, bila je prisiljena prekinuti glazbenu karijeru gotovo deset godina kada joj je dijagnosticiran rak 2009. godine, a vratila se 2018. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kaić za RTL Danas o zaboravljenoj bolesti koja hara Hrvatskom: 'Javlja se kašalj, nemate zraka i može doći do smrti'