Jugoslovenska glumica i supruga Ljube Tadića, Snežana Nikšić, preminula je noćas u 79. godini u Beogradu nakon kraće bolesti, potvrdili su za Kurir njene kolege.

Snežana je s nepunih 18 godina odigrala glavnu ulogu u "Krotki" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog na sceni Jugoslovenskog dramskog Pozorišta u Beogradu, a na filmu je debitirala 1965. godine u "Inspektoru" Mile Đukanovića.

Glumila je glavne i veće sporedne uloge u petnaestak filmova, od kojih se ističe "Na papirnatim avionima", "Priča koje nema" i "Pozdravi Mariju (Sedmina)". Snežana je utjelovila Gordanu u filmu Gorana Markovića "Majstori, majstori", no nije se pojavila na proslavi njegove 40. godišnjice 2020. godine.

Snežana je osvojila srce legendarnog glumca Ljube Tadića, a on je svojevremeno medijima otkrio da ga je "digla iz pakla". Njih dvoje upoznali su se u Ateljeu 212 1970-ih. Snežana je bila na početku svoje glumačke karijere te je, po tadašnjem pisanju medija, bila lijepa i mlada žena koja je plijenila svojom karizmom, dok je Ljuba bio u svojoj punoj kreativnoj snazi.

Napustila je glumu zbog Ljube

No, on je tad imao i velikih problema s alkoholom. Iz tog pakla ga je izvukla upravo Snežana.

"Ima čovjek uspona i padova. To je bilo vrijeme mojih padova. Veliki ljudi imaju malu taštinu. Meni je trebao cijeli život da to naučim. Snežana me je izvukla iz tog pakla. Kad sam nju ugledao na probi u Ateljeu, kao da sam vidio Sunce", kazao je svojevremeno Ljuba.

No, Snežana je tada bila udata.

"Znao sam da je bila udata, ali me to nije zanimalo. Koliko sam bio obuzet njome najbolje će vam pokazati sljedeća priča. Dosađivao sam joj poslije probe da se vidimo. Ona je brzo koračala hodnicima Ateljea 212 i kasnije ulicom u nadi da ću odustati. 'Ja sam udata žena', ponavljala mi je. Kad je ušla u svoj spaček i pokrenula ga nisam odustao. Trčao sam Ulicom Lole Ribara za njom. Nije me bilo sram. Zaljubio sam se, a zaljubljeni čovjek nema se čega sramiti, pod uvjetom da je pristojan", ispričao je Ljuba jednom prilikom.

Snežana se ubrzo razvela, pa su njih dvoje počeli zajedno živjeti. Njihova ljubav trajala je dva i pol desetljeća. Iako je bila uspješna glumica, Snežana se samoinicijativno povukla iz te profesije sredinom 1990-ih kako bi se brinula o Ljubi. čije je zdravlje bilo narušeno ozbiljnim dijabetesom. On je preminuo 28. listopada 2005. godine.