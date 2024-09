Maggie Smith preminula u 89. godini života

Glumica Maggie Smith, poznata po ulogama u filmovima o Harryju Potteru i seriji "Downton Abbey", preminula je u 89. godini, potvrdila je njezina obitelj, prenosi BBC.

Tijekom svoje impresivne karijere, snimila je više od 60 filmova i sudjelovala u oko 70 kazališnih predstava. Osvojila je dva Oscara, Emmyja, nagradu Tony, te čak pet puta BAFTA nagradu. Njezina prva Oscarova nagrada stigla je 1969. godine za film "The Prime of Miss Jean Brodie", dok je drugi put slavila 1978. s filmom "California Suite".

Maggie Smith glumila je uz brojne holivudske legende poput Michaela Cainea, Richarda Burtona, Elizabeth Taylor i Orsona Wellesa. Mlađe generacije publike ostat će je vječno upamtiti po ulozi profesorice Minerve McGonagall u "Harry Potter" serijalu.

Imenovana zapovjednicom Reda Britanskog Carstva

Godine 1970., Maggie Smith primila je visoko priznanje od britanske krune, kada je imenovana Zapovjednicom Reda Britanskog Carstva (CBE - Commander of the Order of the British Empire). Njezina posvećenost glumi i kulturnom doprinosu Ujedinjenom Kraljevstvu rezultirala je daljnjim počastima, pa je 1990. godine uzdignuta u red Dame Zapovjednika Reda Britanskog Carstva (DBE - Dame Commander of the Order of the British Empire), što je jedan od najprestižnijih naslova za žene u Britaniji.

Godine 2014. njezin izniman doprinos umjetnosti i društvu ponovno je prepoznat kada je imenovana članicom Reda Vitezova Časti (CH - Order of the Companions of Honour), jedne od najuglednijih počasti koja se dodjeljuje osobama iz različitih područja, uključujući umjetnost, znanost i politiku.

Udala se tri puta

Maggie Smith udala se tri puta. Prvi put je sudbonosan "da" izgovorila 29. lipnja 1967. godine glumcu Robertu Stephensu. Zajedno su dobili dva sina, Chrisa Larkina, koji je također postao glumac (rođen 1967.). Nakon toga, u bračne vode je uplovila s Tobyjem Stephensom, a razveli su se 6. travnja 1975. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije, 23. lipnja 1975., Smith se ponovno udala, za dramaturga Beverleyja Crossa. Njihovo vjenčanje održano je u Matičnom uredu u Guildfordu.

Par je ostao zajedno sve do Crossove smrti 20. ožujka 1998., što je bio veliki gubitak za Smith, jer su dijelili duboku povezanost.

U jednom intervjuu 2013. godine, kada su je upitali je li usamljena nakon gubitka supruga, Smith je emotivno odgovorila: "Čini se pomalo besmisleno ići dalje sam i nemati to s kim dijeliti."

Njezine riječi odražavale su duboku tugu koju je osjećala nakon Crossove smrti, ali i osamljenost koja ponekad prati dug život pun velikih uspjeha i osobnih gubitaka. Unatoč svemu, ostala je posvećena svojoj obitelji, te je danas ponosna baka petero unučadi.

