Preminula majka Whitney Houston u 92. godini

Cissy Houston, hvaljena soul pjevačica i majka pop ikone Whitney Houston preminula je u 92. godini. Naime, preminula je u ponedjeljak ujutro u svom domu u New Jerseyju dok je bila pod bolničkom njegom zbog Alzheimerove bolesti, a potvrdila je to njezina snaha, Pat Houston za časopis People.

"Naša srca su ispunjena boli i tugom. Izgubili smo stup naše obitelji. Majka Cissy bila je snažna i veliki uzor u našim životima. Žena snažnih uvjerenja kojoj je bilo jako stalo do obitelji, službe i zajednice. Njezina sedam desetljeća duga karijera u glazbi i zabavi, ostat će u našim srcima", rekla je Pat.

"Njezini su doprinosi popularnoj glazbi i kulturi bez premca. Blagoslovljeni smo i zahvalni što joj je Bog dopustio da provede toliko godina s nama i zahvalni smo za sve mnoge vrijedne životne lekcije koje nas je naučila. Neka počiva u miru, uz svoju kćer Whitney i unuku Bobbi Kristinu, kao i ostale cijenjene članove obitelji."

Bogata karijera

Inače, Houston je također bila teta pjevačica Dionne Warwick i Dee Dee Warwick.

Pjevačku karijeru započela je 1938. godine kada se pridružila sestri Anne i dvojici braće Larryju i Nickyju u grupi pod nazivom "Drinkard Four". Godine 1963. osnovala je grupu pod nazivom "Sweet Inspirations" sa svojom nećakinjom Dee Dee Warwick. U roku od nekoliko godina, bend je bio prateći vokal za izvođače kao što su Otis Redding, Dusty Springfield i Wilson Pickett. Kasnije su radili s The Jimi Hendrix Experience 1967. i Elvisom Presleyem 1969.

Kao solistica, Houston je izdala prvu solo ploču pod nazivom "This Is My Vow" 1963. Međutim, u njezinim ranijim pločama, njezino je ime pisano "Sissie" Houston. Godine 1970. izdala je solo debi LP Presenting Cissy Houston, koji je uključivao hitove poput "Be My Baby" i "I'll Be There", dok je 1972. pjevala kao pratnja na debitantskom albumu Bette Midler.

Brojne nagrade

Tijekom života, osvojila je dvije nagrade Grammy, 1996. za najbolji album tradicionalnog soul gospela za Face to Face i 1998. za album He Leadeth Me.

"Cissy je imala nevjerojatan glas i to se prenijelo na njezinu kći, Whitney. To je jednostavno bilo unaprijed određeno, ona će pjevati. Njezina je sudbina bila kao i kod ostatka obitelji. Kao da je Bog uperio prst u nas i rekao 'Neka te glasnice rade ono što moraju'. Gledati Whitney bilo je isto kao gledati Cissy kako ponovno raste. Svaka djevojčica koja je došla nakon nje, htjela je biti Whitney Houston", rekao je Warwick za PEOPLE u veljači.

