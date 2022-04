Odin je bio bog rata i mudrosti, zaštitnik heroja, ali i bog pjesnika, a danas njegov 14-godišnji imenjak snažno pogađa u srž nestvarne svakodnevice himničnom pjesmom ''The Wild West War'' koja će vas oduševiti svojim viskoznim alternativnim rock zvukom i moćnim ritmičkim strujama.

Najbolje čuvana tajna diskografske kuće Dancing Bear zaista je posebnog kova i vjerujemo da će se razviti u još posebniju glazbenu priču. Ovaj svestrani osmaš, vrsni sportaš i zaljubljenik u blues, Odin Sokač je tek prošlog ponedjeljka proslavio 14. rođendan, a svojim je talentom već zaokupio pažnju i osvojio naklonost nekih od najjačih imena žanra i ambasadora domaće blues scene – našeg najpoznatijeg usnoharmonikaša Kreše Oremuša i Borisa Hrepića, autora i gitarista uspješnog blues sastava Sunnysiders.

''Mada već 35 godina živim i radim kao profesionalni glazbenik, po završenom obrazovanju sam pedagog i taj je segment mog bića itekako stalno aktivno prisutan u mom životu; od autora i voditelja dječjih zabavno-obrazovnih emisija Dica sritnih lica i Mikrofonci, dječjih predstava, glazbenih radionica pa do vođenja mladih blues sastava na International Blues Challenge u Memphis. Poznavajući moju strast u radu s djecom, dragi prijatelj i cijenjeni hrvatski blues glazbenik Krešimir Oremuš mi je prošle godine pričao o jednom mladom zaljubljeniku u blues koji posjeduje originalni autorski blues izričaj, a i originalno ime. Nije mi trebalo puno da u tom dječaku prepoznam iskonsku ljubav prema bluesu, taj plam koji se u njemu na pomalo neobjašnjiv način rasplamsao. Pogotovo me oduševio autorski originalan pristup stvaranju pjesama, to je nešto što se ne uči nego se jednostavno ima u sebi. Odmah sam odlučio uključiti ga u što više blues aktivnosti kako bi stekao iskustvo. Tri blues festivala kasnije, Odin objavljuje svoj prvi singl i spot'', otkriva nam Boris Hrepić.

Ova fantastična glazbena priča krenula je prije dvije godine dok je Odin pohađao sedmi razred

Za vrijeme notornog lockdowna počeo se družiti sa svojom prvom električnom gitarom i tu je svoj prostor našla njegova stvaralačka crta koja je kulminirala željom da snimi album. Blues je bio područje u kojem se pronašao. Na glazbenoj sceni premijerno se predstavlja pjesmom ''The Wild West War'' koja je u njegovoj izvanrednoj mašti oslikavala bitku s nevidljivim neprijateljem, pandemijom koja je zahvatila svijet, ni ne sluteći da će gotovo proročanski njegov prvi autorski singl dočekati premijeru u vrijeme ozbiljnih svjetskih geo-političkih previranja. Prateći spot u režiji Dinka Čvorića – Doringa utjelovio je dvije Odinove velike ljubavi, umjetnost bluesa i estetiku vestern filmova.

"Dok sam u djetinjstvu bio veliki ljubitelj western filmova u kasnijoj dobi sam ih prestao doživljavati zbog nedostatka mistike. Pojavom Odina i njegovog iskrenog bluesa ponovno sam oživio staru strast i s novim vještinama digitalnih alata došao u priliku se i sam izraziti u navedenom žanru. Kombinacijom grafika, animacija, fotografija i video materijala montaža je bila prava avantura, baš poput Odinove pjesme", zaključuje redatelj Dinko Čvorić – Doringo.

Glazbu i tekst pjesme potpisuje Odin Sokač, a za aranžman su uz Odina zaslužni Miha Vlah, Dražen Završki i Krešo Oremuš. Pjesmu od danas pronađite na svim streaming servisima.