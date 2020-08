PRELIJEPA VODITELJICA SE ZARUČILA, ALI JOŠ NE ŽELI REĆI ZA KOGA: ‘Rekla sam ‘da’ čovjeku koji me naučio voljeti i slušati’

Paula tvrdi kako poštuje intimnost svog zaručnika, pa njegov identitet zasad drži u tajnosti

Domaća influencerica i bivša voditeljica Paula Sikirić svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da se zaručila te im je podijelila fotografiju zaručničkog prstena.

“Rekla sam ‘da’ njegovom mljackanju u snu, njegovoj pasti napolitani, njegovoj razbacanoj odjeći i tenisicama. Rekla sam ‘da’ čovjeku koji me naučio voljeti, razumjeti i slušati. Ja sam voljena, mirna i najsretnija žena na svijetu!”, napisala je uz objavu.

Paula je za Story otkrila detalje prosidbe te zašto svog zaručnika drži podalje od znatiželjnih očiju javnosti.

Prosidba na Kamenitim vratima

“Iskreno, znala sam odmah kada sam ga ugledala da će kleknuti, samo nisam ni mogla sanjati da će to biti sada. Iako sam ga prokužila da nešto smišlja, uspio me iznenaditi i nasamariti. Bilo je to na Kamenitim vratima – na našem posebnom mjesto na koje dolazimo redovito od početka veze. Nije mogao ljepše mjesto odabrati. Pred Majčicom, pred Bogom je to odradio”, ispričala je.

Paula tvrdi kako poštuje intimnost svog zaručnika, pa njegov identitet zasad drži u tajnosti.

“Vidim da je to nešto što sve zanima. Čuvam njegovu privatnost, iako su ga počeli prepoznavati na ulici zbog naših pasa. Nije odabrao moj posao, odabrao je mene. Poštujem njegovu i našu intimu, a možda se i jednog dana pojavi ispred kamere”.