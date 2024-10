Prekinuli Channing Tatum i Zoe Kravitz

Nakon tri godine veze, popularni holivudski par Channing Tatum i Zoë Kravitz odlučili su krenuti odvojenim putem, prenosi časopis People. Iako su bili zaručeni, izvori bliski paru nisu otkrili pojedinosti prekida, a javnost su ostavili da nagađaju o razlozima zašto je ljubavna priča dvoje omiljenih glumaca došla kraju.

Zoë je prošlog tjedna viđena u šetnji New Yorkom sa svojom prijateljicom i kolegicom, glumicom Shailene Woodley, a zanimljivo je da na njezinoj ruci nije bilo zaručničkog prstena. Taj detalj mnogi su smatrali potvrdom da je par prekinuo, no službene potvrde još uvijek nisu dali ni Tatum ni Kravitz.

Posljednju njihovu zajedničku fotografiju objavio je Tatum početkom rujna.

Glumac i glumica prvi su se put upoznali na setu filma Blink Twice, redateljskog prvijenca koji je potpisala Zoë. Njihova romansa započela je tijekom ljeta 2021., a ubrzo su postali jedan od najatraktivnijih parova u svijetu slavnih. Par se zaručio u listopadu 2023., a ovog su ljeta više puta javno pokazali koliko su zaljubljeni - kako kroz zajedničke intervjue, tako i na crvenom tepihu.

U jednom od svojih govora, Kravitz je objasnila kolika joj je Tatum bio podrška tijekom snimanja filma.

"Od produciranja do izvođenja, do razgovora, do držanja moje glave ili stopala dok sam plakala na podu kupaonice jer sam mislila da sam sve sje*ala, hvala ti što si mi dopustio da budem potpuna luđakinja", izjavila je glumica.

Podsjetimo, Channing je nedavno finalizirao razvod od glumice Jenne Dewan s kojom je prekinuo prije šest godina, a Zoë iza sebe ima brak s glumcem Karlom Glusmanom od kojeg se razvela 2021. godine.

