Predstavnica Palestine progovorila o sumnjivom glasovanju: 'Ne možemo šutjeti'
Prva žena koja je ikada predstavljala Palestinu na ovom prestižnom natjecanju izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama
Iako su se svjetla reflektora na izboru za Miss Universe 2025. u Tajlandu ugasila, prašina se još uvijek nije slegla. Prva žena koja je ikada predstavljala Palestinu na ovom prestižnom natjecanju, Nadeen Ayoub, odlučila je javno progovoriti o kontroverzama koje su pratile završetak izbora, izazvavši burne reakcije na društvenim mrežama.
U svojoj najnovijoj objavi, Ayoub je iznijela ozbiljne optužbe vezane uz proces glasovanja putem službene aplikacije Miss Universe. Lijepa Palestinka tvrdi da je vodila u kategoriji za miljenicu publike s uvjerljivom prednošću, no situacija se drastično promijenila u posljednjim trenucima.
Prema njezinim riječima, u samo dvije minute pristiglo je više od 20.000 glasova za drugu natjecateljicu, što je opisala kao "matematički nemoguće" i "nerealno osim ako nije interno namješteno". Nadeen je naglasila kako joj nije stalo do same nagrade, već do principa, ističući: "Ne možemo šutjeti u vremenima nepravde."
Ispisala povijest
Ovaj istup dolazi nakon što je Nadeen već ispisala povijest svojim plasmanom u top 30 finalistica. Rođena u SAD-u i obrazovana u Kanadi, ova diplomirana psihologinja i aktivistica iskoristila je globalnu pozornicu kako bi kroz modu i nastup promovirala palestinsku baštinu. Njezin nacionalni kostim, inspiriran maslinovim drvetom i vezom tatreez, poslao je snažnu poruku o suživotu, no čini se da je njezina borba za glas naroda nastavljena i izvan pozornice.
Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, pružajući joj bezrezervnu podršku. Mnogi su izrazili razočaranje organizacijom, pišući kako je "pobjeda ukradena", ali i da je Nadeen "ionako osvojila najveću nagradu – srca ljudi". Bez obzira na ishod aplikacijskog glasovanja, jasno je da je Ayoub svojim hrabrim stavom učvrstila svoju poziciju ne samo kao modela, već i kao glasnogovornice onih koji se bore protiv sustavnih nepravdi.
