SKANDAL NAKON FINALA /

Predstavnica Palestine progovorila o sumnjivom glasovanju: 'Ne možemo šutjeti'

Predstavnica Palestine progovorila o sumnjivom glasovanju: 'Ne možemo šutjeti'
Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

Prva žena koja je ikada predstavljala Palestinu na ovom prestižnom natjecanju izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama

24.11.2025.
11:53
Hot.hr
Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia
Iako su se svjetla reflektora na izboru za Miss Universe 2025. u Tajlandu ugasila, prašina se još uvijek nije slegla. Prva žena koja je ikada predstavljala Palestinu na ovom prestižnom natjecanju, Nadeen Ayoub, odlučila je javno progovoriti o kontroverzama koje su pratile završetak izbora, izazvavši burne reakcije na društvenim mrežama.

U svojoj najnovijoj objavi, Ayoub je iznijela ozbiljne optužbe vezane uz proces glasovanja putem službene aplikacije Miss Universe. Lijepa Palestinka tvrdi da je vodila u kategoriji za miljenicu publike s uvjerljivom prednošću, no situacija se drastično promijenila u posljednjim trenucima.

 

Prema njezinim riječima, u samo dvije minute pristiglo je više od 20.000 glasova za drugu natjecateljicu, što je opisala kao "matematički nemoguće" i "nerealno osim ako nije interno namješteno". Nadeen je naglasila kako joj nije stalo do same nagrade, već do principa, ističući: "Ne možemo šutjeti u vremenima nepravde."

Ispisala povijest

Ovaj istup dolazi nakon što je Nadeen već ispisala povijest svojim plasmanom u top 30 finalistica. Rođena u SAD-u i obrazovana u Kanadi, ova diplomirana psihologinja i aktivistica iskoristila je globalnu pozornicu kako bi kroz modu i nastup promovirala palestinsku baštinu. Njezin nacionalni kostim, inspiriran maslinovim drvetom i vezom tatreez, poslao je snažnu poruku o suživotu, no čini se da je njezina borba za glas naroda nastavljena i izvan pozornice.

 

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, pružajući joj bezrezervnu podršku. Mnogi su izrazili razočaranje organizacijom, pišući kako je "pobjeda ukradena", ali i da je Nadeen "ionako osvojila najveću nagradu – srca ljudi". Bez obzira na ishod aplikacijskog glasovanja, jasno je da je Ayoub svojim hrabrim stavom učvrstila svoju poziciju ne samo kao modela, već i kao glasnogovornice onih koji se bore protiv sustavnih nepravdi.

 

Duplo više monarha vratilo se u posebno utočište: Očaravajući prizori privlače ljude iz cijelog svijeta

Miss Universe
SKANDAL NAKON FINALA /
Predstavnica Palestine progovorila o sumnjivom glasovanju: 'Ne možemo šutjeti'