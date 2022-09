U studenom 2019. glumica je nagrađena kao najbolja dramska TV zvijezda, za seriju "Euphoria", i najbolja ženska filmska zvijezda, za Spider-Man-a. Osvojila je Emmyja za najbolju glavnu glumicu na 72. dodjeli nagrada Emmy u rujnu 2020., čime je postala najmlađa osoba ikada koja je osvojila nagradu za tu kategoriju. Godine 2013. Zendaya je postala autorica knjige "Between U and Me", u kojoj dijeli savjete svojim mladim obožavateljima.