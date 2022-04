Kim Kardashian završila je u suzama u prvoj epizodi reality showa "The Kardashians" zbog glasina o njenom novom porniću. Ona je bila spremna "spaliti neke ljude" kad je saznala da internetom kruži njena nova snimka seksa, piše E! News.

Iako je Kim rekla je "99,9 posto sigurna" da ta snimka seksa ne postoji, ipak je zatražila pomoć odvjetnika Martyja Singera. Tijekom njihovog razgovora, on je uvjeravao Kim da može tužiti svakoga tko objavi snimku o kojoj se priča.

"Čak i ako snimka postoji, oni nemaju zakonsko pravo pustiti tu snimku bez tvog pristanka", objasnio joj je.

Čitava ova halabuka nastala je nakon što je 17. rujna prošle godine hip-hop menadžer Wack 100, čije je pravo ime Cash Jones i nekada je zastupao Ray J-a, u podcastu Bootleg Keva otkrio da ima "drugi dio" Kimine snimke seksa s Rayem J-em.

Naime, Kim i Ray J bili su u burnoj ljubavnoj vezi tijekom 2000-ih, kada je nastala zloglasna snimka njihovog seksa. Wack 100 je taj porno filmić ponudio Kiminom bivšem suprugu Kanyeu Westu riječima: "Imam drugi dio filmića na svom laptopu. Nitko ga osim mene nije vidio. Volio bih da ga ti imaš".

'Kim je plakala kad je vidjela laptop'

Wack 100 jasno je svima dao do znanja da će škakljivi video dati samo Westu, a ta vijest se ubrzo proširila internetom i došla je do njegovog šestogodišnjeg sina Sainta. "Da je moj sin bio malo stariji i da je znao čitati, bila bih užasnuta. Zbog toga sam mrtva iznutra", rekla je Kim.

Kim je već 18. rujna naredila svom odvjetniku da dobrano prestraši Wacka 100 kojeg je namjeravala tužiti za "popriličnu odštetu". "Tvrdnja da postoji neobjavljena snimka seksa nedvojbeno je lažna. Žalosno je da ljudi lažnim tvrdnjama pokušavaju dobiti svojih 15 minuta slave", rekao je Kimin odvjetnik.

I više se sporna snimka seksa nije po medijima spominjala. No, Kanye je u siječnju u jednom intervjuu otkrio da je laptop s Kiminim pornićem ipak završio kod njega, a nabavio ga je od Raya J-a. Također, kazao je i da je njegova bivša supruga "plakala kad je vidjela laptop jer ju je on podsjetio na to koliko su je iskoristili".

"Na spornom videu nije bilo ništa seksualno, samo snimke iz aviona na putu za Meksiko i iz restorana i kluba. Kim je čvrsto uvjerena da ne postoji druga snimka seksa", rekao je Kimin glasnogovornik u siječnju.