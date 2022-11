Pjevač Marko Pecotić i Irena bili su 16 godina u braku, no brak se raspao kad su se Peco i njegova bliska suradnica Silvia Dvornik zaljubili. Peco i Irena su javnosti sredinom listopada obznanili da se razvode. No, još uvijek se ne zna kada su se pjevač i Silvia počeli zaljubljivati. Inače, Irena i Silvija su bile prijateljice te su se zajedno družili. Mnogi su Irenu upozoravali na bliskost Silvije i Pece, no ona nije mogla ni zamisliti da će jednog dana doći do ovoga.

Silvia je u kolovozu prošle godina podijelila zajedničku fotku sebe i Pece i u opis fotografije napisala "Bijela zabava". Oboje su bili u bijelom, a Marko je Silviu zagrlio jednom rukom oko struka. Mnogi su tada primijetili neobičnu prisnost. Sada ljude zanima što Irena, tadašnja Markova supruga misli o tome.

'Kaj veli Irena?'

"Super! A kaj veli Irena?", upitala je jedna pratiteljica, a Irena je tada napisala: "Nemaj ti brige za Irenu". Oglasila se i Silvia s porukom: "Ne beri brigu".

Kada je Peco priznao da je ostavio Irenu zbog Silvie, ona i Peco su izbrisali profile sa društvenim mreža, no opet su ih prije par dana vratili. Peco, osim Silvie, prati i Irenu. No, Silvia i Irena se ne prate međusobno na Instagramu.

Glazbenika na Instagramu prati gotovo osam tisuća ljudi, a Silviu 16 i pol tisuća. Irena na svom Instagramu još ima fotku sa Silviom, a objavila ju je u veljači 2020., kada su obje stigle na splitsku rivu podržati glazbenika na maratonu.