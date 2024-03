Stigao je vikend, koji je nekima neradni, a iako je vrijeme promjenjivo, nekima to nije stvaralo problem pa su ovu subotu odlučili vrijeme provesti šetajući centrom grada. Zagrebačke ulice prepune su ljudi, a među njima viđena su i neka poznata lica.

Sonja Kovač

Glumica i blogerica Sonja kovač u prosincu je otkrila da ona i njezin partner Goran Mandić očekuju prinovu. Sretnu vijest objavila je nakon što je mjesecima skrivala trudnoću, a od tada svakodnevno s fanovima dijeli fotografije s trbuščićem.

Tako je i sada ponosno prošetala zagrebačkim ulicama u uskoj, pamučnoj, sivoj te dugoj haljini, u kojoj se jasno isticao njezin trudnički trbuh, a preko nje imala je bijeli kaput.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dida Toni

Taljat Selmani, poznatiji kao dida Toni, koji je 2019. godine nasmijao mnoge ljude sa svojim savjetima za dobro zdravlje.

"Kad se ujutro digneš, odmah vježbaš u krevetu. Malo nogama, rukama, da se razgibaš. Drugo, ustaješ i ideš u kupaonu, skidaš se gol do pasa i hladnom vodom umiješ cijelo tijelo. Potom se obučeš i ideš na trening, vježbati. Ne samo hodati, nego treba trčati, skakati, raditi na spravama, štrikovima, gore-dolje, ma sve! I meditiraj u prirodi, jedi šta hoćeš i bit ćeš vječno zdrav", rekao je.

Nakon toga se razljutio na spomen bolesti.

“Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vježbaj, pi**a ti materina!”, rekao je.

Upravo po toj izjavi danas ga mnogi pamte i kada ga susretnu uvijek se sjete upravo toga. Tako je i ovu subotu upao u oči Pixsellu, koji ga je fotografirao u tamnoplavom odijelu, bijeloj košulji i kariranoj kravati.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dalija Orešković

Zastupnica Hrvatskog Sabora Dalija Orešković na ovoj subotnjoj špici privukla je pozornost u kaputu jarko zelene boje s cvjetnim uzorkom, uz kojeg je kombinirala crnu torbu, hlače, sako, majicu te gležnjače na petu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Natali Vlahek Cirkveni

Pravnica državne uprave Natali Vlahek Cirkveni prošetala je zagrebačkim ulicama u crnim kožnim hlačama, plavoj majici, crnim štiklama te u kariranom kaputu.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ljerka Mintas Hodak

Unatoč povremenim kapljicama kiše, šetnji gradom nije mogla odoljeti ni bivša hrvatska potpredsjednica Vlade Ljerka Mintas Hodak, koja je privukla pozornost u ljubičastoj jakni i kabanici ispod nje.

Unatoč kabanici, Ljerka je držala i kišobran iznad glave. Njezinoj opsesiji prema ljubičastoj boji nema kraja jer je bivša potpredsjednica Vlade uz sve to odlučila uzeti i torbu u toj boji.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Mirela Holy

Nakon što se Hodak pokazala kao velika obožavateljica ljubičaste boje, gradom je prošetala i naša crnka bivša ministrica zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, Mirela Holy, koja očigledno ima opsesiju prema crnoj boji.

Odjenula je dugu pamučnu haljinu te na nju kombinirala kožne čizme na petu. Od detalja mogu se uočiti kožne rukavice bez prstiju, torba te kišobran kojeg su krasili ukrasi u obliku lišća.

Crnu odjevnu kombinaciju odlučila je malo razbiti s crvenim ružem.

Mirela je bila u pratnji svog partnera, fotografa Siniše Bužana, koji je za razliku od nje bio u potpuno "casual" izdanju, a u oči su upadali detalji poput velikog objektiva za fotoaparat i zapaljene cigarete, koje je držao u lijevoj ruci.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Leona Šiljeg

Na subotnju šetnju gradom odlučila se i RTL-ova novinarka Leona Šiljeg, koja je zablistala je u ljubičastom odijelu te bijelom kaputu, a ispod crvenog ruža krio se veliki osmijeh.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ljubica Lukačić

Na subotnjoj špici viđena je i zastupnica Hrvatskog Sabora Ljubica Lukačić, koja je inače osoba s invaliditetom. U invalidskim kolicima vozila se u ljubičastim, kožnim hlačama i jaknom. Na naslonu za ruke imala je vrećicu s poznatim zagrebačkim suvenirom kojeg je kupila.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

