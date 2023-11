Marlon Wayans (51), poznati komičar i glumac, nedavno je gostovao u radijskoj emisiji 'The Breakfast Club' gdje je ispričao kako je to biti roditelj transrodnog djeteta.

'Od poricanja do bezuvjetne ljubavi'

Wayans ima sina Kaija, koji je prethodno bio njegova kći Amai. U svom specijalu 'Skittles or Rainbow Child', Marlon je otkrio da mu je u početku bilo teško to prihvatiti, a s vremenom se pomirio s time.

Foto: instagram

"Imam kćer koja je postala sin. Moja kći Amai sada je Kai i tako, pričam o tranziciji. Ne njegovoj tranziciji, nego mojoj kao roditelja, od neznanja i poricanja do potpune bezuvjetne ljubavi i prihvaćanja", rekao je glumac.

'Želim da budu slobodni'

Tijekom razgovora za 'The Breakfast Club', Wayans je naglasio kako je jedino bitno da se njegov sin osjeća slobodnim u vlastitoj koži.

"Želim da moja djeca budu slobodna. Želim da budu slobodni u duhu, slobodni u mislima, slobodni da budu ono što jesu. Što više poznajete sebe, to više možete vladati sobom, što više živite svoju istinu, to je vaše postojanje sretnije. Dakle, ako to ne mogu dobiti u kućanstvu s ocem i majkom, kako da ih, dovraga, pošaljem u svijet s takvim samopouzdanjem?", ispričao je Wayans.

Na društvenim mrežama, Marlon je dobio veliku podršku od strane svojih fanova, koji su pohvalili njegovu bezuvjetnu ljubav prema transrodnom djetetu.

"Kakav sjajan čovjek i roditelj", "Ovakav otac želim biti", "Wow", pisali su oduševljeni obožavatelji.

Zvijezda 'Mrak filma' osim Kaija, ima i sina Shawna, koje je dobio u vezi s bivšom djevojkom Angelom Zackery.

