LEGENDARNA MANEKENKA OTKRILA ŠTO RADI PRIJE SVAKOG LETA AVIONOM: ‘Nije me briga što ljudi misle o meni’

Naomi prije svakog leta prebriše sve površine dezinfekcijskim maramicama, a prije nego avion poleti stavi i zaštitnu masku

Naomi Campbell je u jednom videu na svom Youtube kanalu “Being Naomi” fanovima priznala da ima veliki strah od bakterija i bolesti. Snimka prikazuje manekenku na aerodromu gdje prije leta u duty shopu kupuje slatkiše. Potom ulazi u avion te iz svoje Louis Vuitton torbe uzima jednokratne prozirne rukavice koje odmah stavlja na ruke. Nakon toga iz torbe izvlači i dezinfekcijske maramice s kojima počinje brisati sve površine oko svog sjedala.

POZNATA MANEKENKA SABLAZNILA PRIZNANJEM: ‘Mogu bez hrane nekoliko dana tjedno’

“Očistim sve što bi mogla eventualno dodirnuti. To radim u apsolutno svakom avionu prije leta i uopće me nije briga što ljudi misle o meni. Riječ je o mom zdravlju i zbog ovoga se osjećam bolje”, govori Naomi te iz torbe potom uzima i ružičastu dekicu. Naime, za svaki let avionom ima čistu i dezinficiranu dekicu koju stavlja na mjesto gdje će sjediti. “Nakon svakog puta peru se ručnu u hotelima gdje sam smještena”, priznaje i zatim na lice stavlja masku kako bi se zaštitila od bakterija. “Nebitno na kojem sam letu, privatnom ili komercijalnom, kako avion poleti, tako ljudi počnu kašljati i kihati. Ja to ne podnosim, stoga je ovo moja zaštita”, govori manekenka.

CRNA PANTERA POTPUNO GOLA: Naomi Campbell pozirala usred pustinje u Keniji