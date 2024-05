Pjevačica Severina pridružila se europskoj građanskoj inicijativi naziva 'My voice, my choice', koja se zalaže za to da se svakoj stanovnici Europske unije osigura pravo na dostupan i siguran pobačaj, te je pozvala državljanke na akciju uz poduži opis u kojemu je istaknula važnost ovog prava i nužnost promjene u hrvatskoj Vladi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jeste li među pregovaračima oko nove Vlade vidjeli i jednu jedinu ženu proteklih tjedana? Jednu? S jedne od dvije pregovaračke strane? Niste? Nisam ni ja. Nezamisliva je to scena u 21. stoljeću, osim u društvima duboko zakopanim u patrijarhatu. Dogovaraju li se politike bez žena, koje se tiču žena? U Hrvatskoj je i sad prekid trudnoće na papiru dopušten, a u stvarnosti se ne provodi u većini bolnica i plaća se", poručila je Severina na Instagramu.

U nastavku je objasnila kako se svaki drugi ginekolog poziva na priziv savjesti kada je riječ o prekidu trudnoće, odnosno hrvatskim zakonom zagarantiranim pravom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znaš li da pobačaj košta gotovo polovicu prosječne hrvatske plaće, a na primjer u Sloveniji je besplatan?", istaknula je još jednu nelogičnost sustava.

Kako bi tijela Europske unije odlučivala o ovoj incijativi, potrebno je milijun potpisa, a Severina je zamolila pratitelje da je u to ime potpišu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato te molim, nakon što potpišeš, podijeli i proslijedi... Učini dodatan napor, nađi još prijateljica i prijatelja koji će također potpisati, pošalji im link na inicijativu", napisala je.

POGLEDAJTE VIDEO: I kad imaju tabletić na sebi, ove vojne njuške moćno su oružje protiv terorista: 'Doma je kućni ljubimac, a kad stavi prsluk...'