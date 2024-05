Poznata hrvatska pjevačica Severina (52) na koncertu u Oslu zapjevala je u čast Baby Lasagne, pruživši mu podršku za večerašnje finale. Autorica hita 'Moja štikla' predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 2006. godine, a sada se ogrnula čipkom na pozornici i zaplesala hit ples.

"Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu, predosjećam i navijam iz Osla. Go, baby go, do pobjede", napisala je pjevačica riječi podrške.

Zaogrnuta čipkom potaknula je publiku na navijanje, a tabletić je dala i svom gitaristu.

"Voditeljica Eurovizije u Zagrebu 2025.", "Rim Tim Tagi WINN", "Bravo Seve", pisali su fanovi u komentarima, uzbuđeni zbog večerašnjeg nastupa.

Severina je oduševljenje radi ulaska Hrvatske u finale objavila i na Instagram storyju. Pjevačica je ove godine uz Let 3 sudjelovala na Dori, a pjesmom 'Moja Štikla' uspjela je osvojiti 12. mjesto u finalu Eurosonga.

Podsjetimo, naš Baby Lasagna još se uvijek nalazi na prvom mjestu na kladionicama, dok mu je najveća konkurencija Izrael.

