Poznata hrvatska 'tradwife' za Net.hr: 'Bude kritika ako skuham grah na drugačiji način...'

Influencerica Suzana Emes Prinčevac na društvenim mrežama poznata je po videima kuhanja, čišćenja i uređenja doma, zbog čega je mnogi deklariraju kao 'tradwife'. 'Tradicionalne žene najčešće su udane žene, primarno domaćice koje pokazuju tradicionalnu ženstvenost i poštuju tradicionalne ženske rodne uloge. Na pitanja o sadržaju koji objavljuje, ulozi 'kućanice', ali i vjeri, odgovorila je za Net hr.

Kako ste se odlučili dokumentirati svoj život na društvenim mrežama?

"Sasvim slučajno, voljela sam gledati videe o šminkanju na YouTubeu, pa sam pronašla i Šminkericu koja je bila prvi i najveći portal o ljepoti u zemlji. Nakon što sam ih pratila neko vrijeme, vidjela sam da traže nove autorice i odlučila se prijaviti. Prošla sam na natječaju i to s DIY projektom. Tu je sve krenulo jer sam godinu nakon otvorila i svoj blog, a potom i YouTube kanal…"

U svijetu su sve popularnije influencerice majke i/ili domaćice koje pokazuju svoj život u vlogovima ili kratkim videima, kako ste se odlučili dokumentirati stvari poput kuhanja i kućanskih poslova?

"Nikada mi to zapravo nije bila namjera, ali nakon par godina snimanja sadržaja o ljepoti shvatila sam da stojim u mjestu, moj kanal je stagnirao… Primijetila sam (još dok sam za Šminkericu pisala) da ljude jako zanima kako izgleda moja soba, kako sam nešto organizirala, uređenje, što sam gdje kupila, recepti…pa sam se lagano počela okretati u tom smjeru i tek tada je moj kanal počeo rasti. Uskoro sam počela snimati videe održavanja doma i to je bilo to, nije više bilo povratka.

Ja sam zapravo samo uvijek dijelila stvari koje su mene najviše zanimale i koje su mi se događale – makeup, pa odjeća, vjenčanje, uređenje doma, čišćenje, recepti, renovacije, trudnoća, odgoj i slično."

Mnogi vas doživljavaju modernom kućanicom, kako vidite tu ulogu u današnjem vremenu?

"Čula sam da me nazivaju svakako, ali ne baš i modernom kućanicom (smijeh). Ja ulogu kućanice u današnjem vremenu vidim kao endemsku vrstu, jer si stvarno mali broj žena može priuštiti luksuz da same odgajaju svoju djecu i brinu o kućanstvu, a s druge strane, i da financijski ovise o svom supružniku. Na zaposlenim je ženama pak, još veći teret i uvjerena sam da u situaciji gdje žena 8-9+ sati izbiva iz doma, uvijek nešto 'pati', najčešće ona sama.

Čast izuzecima koji sve uvijek stignu i dovoljno im je par sati sna… Ali ja sebe vidim negdje između, zlatna sredina rekla bih, neizmjerno sam zahvalna na tome. Imam dojam da su žene navikle biti borci, i svaka se izbori na svoj način. Nemamo sve iste predispozicije, prilike, partnere ni okolinu, tako da ne treba osuđivati ničiji izbor jer ne znamo tko je što, kako i zašto prošao i odlučio se na nešto."

Kako reagirate na one koji kritiziraju živote domaćica, posebice onih koje svoj život dijele na društvenim mrežama?

"Ja osobno nisam naišla na generalne kritike u tom smislu, pa nisam imala prilike reagirati. Bude kritika ako skuham grah na drugačiji način od osobe koja gleda, ako kupim neutralne igračke ili za nečiji ukus previše ukrasim dom. Meni osobno to nije strašno, gledam na to kao na priliku da nešto popravim, naučim, unaprijedim…a ponekad i nekoga nešto naučim."

Kako ostvarujete ravnotežu između privatnog i profesionalnog života, s obzirom na sadržaj pun osobnih detalja koji dijelite?

"Nije toliko teško, s obzirom na to da ne snimam sina, supruga, rodbinu i prijatelje… Snimam za vrijeme svog “radnog vremena”, stvari koje ja radim. Danima kada ne snimam, editiram

sadržaj…ponekad se sve to zna “razvući” i tijekom dana, pa i večeri, vikenda…osobito u vrijeme koje nam dolazi, ali pokušam se pripremiti unaprijed, koliko god je moguće.

"Svaki dan, svaka objava je zapravo vaganje – objaviti ili ne objaviti nešto. Tu se vodim s nekoliko pitanja poput hoće li nekome ta informacija biti korisna? Može li to nekoga motivirati? Uljepšati mu dan? Može li nekoga moje “mišljenje” uvrijediti?"

U videima o kućanstvu ste često lijepo odjeveni, kakvu ulogu u vašem životu igra moda?

"Generalno volim lijepu odjeću, volim se spremiti i izgledati lijepo. Tretiram snimanje kao moj posao, i da idem raditi bilo gdje van kuće, spremila bih se, a realno, ovako me vidi mnogo više ljudi. Videi također ljepše izgledaju ako sam ja sređena, isto kao i prostor oko mene."

Kako vaš suprug i obitelj reagiraju na videe koje dijelite na društvenim mrežama?

"Sviđa im se. Iskreno, ne pričamo mnogo o tome. I roditelji i suprug su me podržavali u tome od samog početka, ponosni su na ovo što sam postigla i sretni su što sam uspjela svoj usputni hobi pretvoriti u posao te što radim ono što stvarno volim. Sin još ne zna što radim, mali je."

Kako se nosite s hejt komentarima?

"Zavisi, ako je komentar napisan prihvatljivim tonom, nema problema, pročitam i lijepo odgovorim. Ako nije, vrlo često isto odgovorim s objašnjenjem i onda taj komentar nestane (smijeh). Ako je pak komentar nepristojan, uvredljiv i sadrži neprimjeren jezik vjerojatno već sam ode u spam, no ako ne, takve komentare brišem. Iako, to se kod mene vrlo rijetko događa."

Osim influencinga, što volite raditi u slobodno vrijeme?

"Volim provoditi vrijeme s obitelji, kratka putovanja, izlete u prirodu. Volim slikati i raditi uradi sam projekte. Počela sam igrati tenis i ići na treninge u teretanu, pa ćemo i to dodati na listu."

Prakticirate li ikakvu religiju?

"Da."

Koja mjesta najviše volite posjećivati? S kime?

"S obitelji, ranije s roditeljima, danas sa suprugom i sinom. Volimo otići na more kod mojih, pa od tamo idemo u obližnje gradove, a slično je i kada smo kod kuće. Nismo se još odvažili na duže putovanje od kada imamo dijete, ali mislim da ćemo uskoro i to moći. Italija mi je san snova i obožavam ići bilo gdje jer svaki dio je poseban sam za sebe."

