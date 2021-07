Slavnog Eminema mnogi smatraju jednim od najboljih repera svih vremena, a nedavno se ispostavilo da je s igrama riječi još vještiji nego što se mislilo, piše Mirror.

Jedan od njegovih fanova je primijetio da u pjesmi “My Name Is”, objavljenoj na njegovom prvom albumu “The Slim Shady LP” 1999. godine postoji tajna poruka.

Naime, poslušate li pjesmu unatrag stihovi “My name is, my name is, my name is” (“Moje ime je, moje ime je, moje ime je”) zvuče kao “It’s Eminem, it’s Eminem, it’s Eminem, it’s Slim” (“Ja sam Eminem, ja sam Eminem, ja sam Eminem, ja sam Slim”).

Slim Shady je inače Eminemov alter ego poznat iz njegovog prvog velikog hita “The Real Slim Shady”.