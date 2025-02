Posljednja fotografija Borisa Rogoznica zabrinula je obožavatelje: 'Auuuu, gadno...'

Glazbenik Boris Rozgoznica vratio se u Zagreb nakon što je nekoliko tjedana proveo na afričkom kontinentu, a svoje dojmove podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama. Iako je ponovno na domaćem tlu, ne krije koliko mu Afrika već sada nedostaje.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj zamišljeno gleda u daljinu, dok se u pozadini vidi dres koji je donio iz Tanzanije. Obožavatelji su brzo primijetili njegovu nostalgiju, a neki su otišli korak dalje pa zabrinuto komentirali: ''Auuu, gadno. Prijatelju ćemu zabrinutost'', samo su neki od komentara.

Tijekom boravka u Africi, glazbenik je uživao u istraživanju lokalne kulture, glazbe i prirodnih ljepota. Nedavno je otkrio i kako ga je jedna turistička agencija pozvala da nastupa za goste u njihovom resortu na Zanzibaru.

''Ponuda je stigla od jedne turističke agencije koja ga je pozvala da nastupa za goste u njihovom resortu na Zanzibaru. "Kad sam otvorio bilježnicu i ponovno pogledao popis želja, znao sam da je to prilika koju moram prihvatiti. Nisam netko tko puno razmišlja ili se boji nepoznatog. Jednostavno sam rekao: 'To je to!' Iz zime sam otišao u ljeto, iz magle na pješčane plaže, iz betonske džungle u raj pod palmama," napisao je oduševljeno. Rogoznica je s pratiteljima podijelio kako uživa u glazbenim nastupima za domaće goste i istraživanju ljepota Zanzibara, a istovremeno živi svoj san.

