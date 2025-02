Pop zvijezda hitno prevezena u bolnicu zbog nezgode kojoj se i sam smije

Pjevač Conor Maynard (32) je ove nedjelje na Instagramu otkrio da je hitno prevezen u bolnicu nakon nesreće koja mu se dogodila u vlastitom domu. Naime, glumac je pao niz stepenice, a na jednoj od fotografija vidi da leži na nosilima te ga odvoze bolničari.

Foto: Instagram

Oglasio se nakon nesreće

Conor se oglasio na Instagramu nedugo nakon zabrinjavajuće fotografije. Umirio je obožavatelje izjavom u kojoj stoji da se sada osjeća dobro.

"Dobro sam, ljudi. Nemojte se smijati, ali… Pao sam niz stepenice. Ništa previše ozbiljno, sada možete odahnuti", napisao je.

Foto: Instagram

Osim zdravstvenih problema, Conor je posljednjih mjeseci u središtu pozornosti i zbog privatnog života. Prošle godine postao je otac kada je Charlotte Chilton, bivša natjecateljica reality showa The Traitors, rodila njihovu djevojčicu Penelope. No, njihova veza bila je kratkog vijeka. Riječ je o jednoj avanturi, a Chilton tvrdi da ju je Maynard potpuno ignorirao nakon što je saznao da je trudna te nije pokazao nikakav interes za svoju djevojčicu.

"On zna da sam rodila, a nije mi se javio. Puno sam razmišljala o tome trebam li ga obavijestiti ili ne, ali na kraju sam zaključila da ne želim razgovarati s njim. No, imao je pravo znati. Da ga nisam kontaktirala, ljudi bi rekli da se nisam ni potrudila", izjavila je za OK! magazin.

