Toni je s djevojkama stigao na svoj teren - u svoj rodni Split. Djevojkama je to nova prilika ga Gospodina Savršenog vide u prirodnom okruženju. Na grupni spoj Toni je danas odveo Polinu, Stankicu, Janet, Dijanu, Josipu i Saru. Dok su one vozile quadove, ostale su se djevojke zaputile na plažu i razgovarale uz more.

Ksenija je željela da joj djevojke otkriju malo više detalja o sebi i svojim prošlim vezama. Složile su se da je Toni muškarac koji može sve pružiti djevojci, a potom su se prebacile na temu poljubaca.

“One omalovažavaju taj poljubac, a meni tako puno znači. Meni je poljubac jednako kao i ruža“, rekla je Amra koja sebe smatra najvećom konkurencijom. Ksenija se s tim nije složila, a Ela smatra kako Slovenka može imati muškarca kojega god poželi.

Karolina je pak djevojkama otkrila kako se još uvijek nije poljubila s Gospodinom Savršenom, a nije sigurna ni hoće li to napraviti, što druge djevojke i nisu baš smatrale najtočnijom izjavom.

Vožnja quadovima bila je nova aktivnost za većinu djevojaka

“Drago mi je što sam to probala s Tonijem“, rekla je Josipa, a Toni je pohvalio sve cure kako su se snašle, dok je najveću pohvalu dobila Dijana.

Od svih djevojaka, danas su mu najzgodnije bile Polina i Janet. Nakon uzbudljive vožnje, sat slikanja na platnu bila je iduća aktivnost na dnevnom redu. No, prije samog spoja, pozvao je Polinu nasamo, što je zbunilo druge djevojke.

“Ovo između Tonija i mene je u razvoju, ali definitivno ima potencijala“, rekla je Polina. Nakon kratkog razgovora, Toni je postao antički model kojeg su djevojke trebale nacrtati.

“Čak mu i ovo dobro stoji“, komentirala je Stankica i dodala da je Toni toliko svestran i da se vrlo lako zaljubiti u njega. Dok je Toni pozirao, primijetio je i Josipino koketiranje.

“Josipa se stvarno trudi oko mene, samo nekad ispadne kao da se previše trudi i onda to bude pogrešno shvaćeno, ali znam da ona samo ima najbolje namjere“, rekao je. Nakon slikanja, došlo je vrijeme za ocjenjivanje. Najviše ga se dojmio što ga je Stankica naslikala kao veliko srce. S obzirom na to da je prva bila gotova, odlučio ju je pozvati nasamo.

“Kod nas dvoje ima svega; kemije, poštovanja, iskrica, emocija i ovo mi to potvrđuje još jedanput“, zaključio je Toni.

Nakon grupnog spoja, Toni je pozvao Josipu na Modro jezero.

“Nadam se da se vesele zbog mene jer se ja veselim zbog svih drugih, nadam se da smatraju da sam zaslužila svojih pet minuta nasamo tako da vjerujem da me podržavaju“, rekla je Josipa. Na spoju je Toni crtao Josipu, a razgovarali su o tipu partnera s kojima bi proveli život.

“Divno je biti s njim nasamo“, rekla je Josipa i priznala Toniju da joj se sviđa, iako se neka kemija i nije baš osjetila, izuzev simpatija s Josipine strane. Za nju je taj razgovor bio toliko emotivan da se u jednom trenu i rasplakala. Toni joj je odlučio dati ružu zato što mu je bilo jako lijepo i veseli se njihovim budućim druženjima. “Čekala sam jako dugo ovu potvrdu i drago mi je da mi je opet dao do znanja da me želi bolje upoznati i s tom ću se ružom sada osjećati sigurnije“, rekla je i priznala da nije bila na ljepšem spoju.

Druge djevojke nisu bile presretne činjenicom da je Toni Josipu odabrao za spoj

“Da sam ja bila ondje, moje bi platno ostalo prazno. Zašto da ga gledam u platno kad imam živog čovjeka, tako dobrog, zgodnog, lijepog, markantnog...“, komentirala je Amra, a potom su se rugale Josipinu crtežu. Nedugo zatim, započela je rasprava oko Josipe i koliko je dobra za ovaj show jer je Ksenija izjavila da to misli i za Amru.

“Možda zato što nemam silikone, Instagram, pratitelje, novac, karijeru, izgled tijela... Što sadržava žene u ovom showu i zašto smo sve toliko različite, a sve smo zapravo zajedno. Interesantan odabir, Toni, doista“, zaključila je Amra.

Nakon što je Josipa došla s ružom, osjetilo se razočaranje drugih djevojaka.

“Nisam više u blagom šoku, u teškom sam šoku i meni je ovo katastrofično“, rekla je Danijela dobacujući neugodne komentare na račun Josipe. Amra je smirivala situaciju i poticala Josipu da priča o spoju, a ona im nije htjela otkriti je li došlo do poljupca. Ksenija je također podbadala Josipu, no nju to nije uzdrmalo zato što smatra da je ona slična Oliveri. Ksenija je prigovorila Amri da je prava glumica jer priča kako je jako zaljubljena u Tonija, a sada je presretna zbog Josipe i mogućeg poljupca.

“Ti se raduješ tuđoj sreći?“, čudila se Danijela i zaključila: "Onda ćeš se radovati i mojoj!“

Koja će mjesta Toni pokazati djevojkama, a kojoj će ovo biti zadnje putovanje u njegovu društvu - ne propustite pogledati u novoj epizodi “Gospodina Savršenog” od 21.20 sati na RTL-u.