Policija otkrila istinu: Reper Sajfer sam sebi pucao u nogu nakon svađe sa suprugom

Bosanskohercegovački reper Adnan Nikšić (32), poznatiji pod umjetničkim imenom Sajfer, prije četiri mjeseca završio je u bolnici nakon što je ranjen vatrenim oružjem. Slučaj koji je izazvao brojne spekulacije u javnosti sada je napokon dobio svoj epilog - policija je zaključila da je glazbenik sam sebi pucao u nogu.

Rasvijetljen incident nakon četiri mjeseca

Do incidenta je, prema navodima lokalnih medija, došlo u srpnju ove godine. Sajfer je tada zadobio ozljedu noge i odmah bio prevezen u bolnicu. Istraga, koju je vodila policija u Bosni i Hercegovini, pokazala je kako nije bilo treće osobe uključene u pucnjavu.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Navodno je sve uslijedilo nakon rasprave sa suprugom, iako ona u trenutku incidenta nije bila prisutna. Tijekom davanja izjave reper je potvrdio da je sam izazvao ozljedu, ali nije želio otkrivati dodatne detalje o okolnostima.

Supruga potvrdila njegovu izjavu

Njegova supruga Lejla Nikšić izjavila je za medije da je i ona čula kako je Sajfer policiji rekao da je sam sebe ranio.

“On nije htio zvati policiju, ali nije bilo šanse da ne izađu na lice mjesta. Rekao im je da je upucao sam sebe, i ja stojim iza onoga što je on izjavio. Ranjenog su ga ispitivali”, rekla je Lejla za Blic.

'Ja nisam kriminalac, ja sam reper'

Nakon incidenta, Sajfer se obratio javnosti putem društvenih mreža te poručio da je dobro i da nastavlja s radom.

“Hvala vam na podršci. Rana je tu, zarasta, sve je super. Bio sam u policiji, rekao sam što sam imao i to je sve. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umjetnik, zanimaju me moje pjesme i nastupi”, rekao je Sajfer.

Unatoč svemu, reper je najavio da njegovi nastupi neće trpjeti zbog incidenta.

“Dolazim na štakama, na nosilima, s Hitnom ako treba — ali ću publiku ispoštovati”, poručio je.

