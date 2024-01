Procurile su fotografije s vjenčanja hrvatskog glazbenika Tonyja Cetinskog (54) i njegove supruge, magistrice ekonomije i PR stručnjakinje, Vinkovčanke Dubravke Dujak, s kojom je u brak stupio u siječnju 2014. godine.

Par se vjenčao u Las Vegasu, a slavlje su potom imali u hotelu Admiral u Vinkovcima uz tamburaše, a kasnije i u Zagrebu.

Dubravka je bila odjevena u dugu bijelu vjenčanicu od čipke, a Tony u crno odijelo i kravatu koja je bila na bijeloj košulji.

Došli s limuzinom

Ispred hotela u kojem su slavili njihovo vjenčanje, došli su s dugačkom bijelom limuzinom.

Imali troje različitih kumova

U vinkovačkoj ceremoniji Dubravkina kuma bila je pjevačica i mentorica glazbe Đorđija Palić , a Tonyjev Vjeko Sliško. U Las Vegasu imali su druge kumove, dvojnike Marilyn Monroe i Elvisa Presleya.

Trilogija svadbenog slavlja završila je tulumom u zagrebačkom restoranu, gdje je Tonijeva kuma bila je Severina, a PR manager Davor Grgin stajao je ponosno uz prijateljicu Dubravku.

Dubravkina majka zadužena za organizaciju

Velika podrška na ceremoniji bila je Dubravkina majka Zdenka, koja je bila zadužena za organizaciju svatova.

Posvetio joj emotivnu objavu

Tony se skoro svake godine prisjeti njihove godišnjice putem društvenim mreža gdje svojoj suprugi posveti emotivnu objavu. Tako je 2021. godine na Instagram story obilježio njihovu sedmu godišnjicu braka fotografijom s vjenčanja na kojoj Tony ljubi Dubravku u lice, a ona blista s velikim osmjehom na lice.

"Hvala ti što postojiš", napisao je na storyju tada, dodavši pjesmu Johna Paula Younga, "Love Is In The Air".

