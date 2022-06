Kate Middleton imala je iskrenu reakciju kada joj je obožavateljica dala značajan kompliment tijekom izlaska u Wales ranije ovog mjeseca.

Smirena i ljubazna

Kate i princ William posjetili su dvorac Cardiff zajedno sa svojom djecom, princem Georgeom (8) i princezom Charlotte (9), u čast proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete. Tijekom izlaska obitelj je čavrljala s obožavateljima izvan dvorca. U jednom simpatičnom trenutku, žena se rukovala s Kate i rekla joj: "Bit ćeš briljantna princeza od Walesa."

Djelujući vrlo dirnuto, Kate je odgovorila: "Oh, to je vrlo ljubazno."

Pokazujući prema Williamu, dodala je: "U dobrim sam rukama." Trenutak je kamerom zabilježio korisnica Twittera koja je za People rekla: "Oni su skromna i ljupka obitelj. Letjela sam u zadnji tren iz Miamija kako bih prisustvovala Platinastom jubileju i odlučila sam otići u Cardiff dan prije. Upoznala sam divne ljudi iz cijelog svijeta koji ih žele vidjeti. Nismo imali pojma da dovode princa Georgea i princezu Charlotte. Jednom kada smo ih upoznali, svi smo bili opčinjeni njima. Zakasnila sam na vlak za London i stigla kasno na Platinum Party u Palaceu, ali sve se isplatilo!"

Naime, Kate, koja je dobila titulu vojvotkinje od Cambridgea nakon vjenčanja s Williamom 2011., vjerojatno će biti poznata kao princeza od Walesa (poput njezine pokojne svekrve, princeze Diane) kada William preuzme titulu Princ od Walesa nakon što njegov otac princ Charles postane kralj.

Od nje svi imaju velika očekivanja

Majka troje djece suočava se s rastućim očekivanjima javnosti kao buduća kraljica. "Oni koji je poznaju kažu da postoji prava snaga u njoj, zbog čega se i odlučila tako živjeti", rekla je Sarah Gristwood, autorica knjige Elizabeth: The Queen and the Crown, ranije za People.

"Ali u isto vrijeme, morala bi biti nadčovjek da ne osjeti pritisak", dodala je. Kao buduća kraljica koja odgaja budućeg kralja, od Kate se očekuje da besprijekorno ispuni više uloga: da bude princeza, supruga koja pruža podršku, majka, međunarodna graditeljica mostova, zagovornica dobrotvornih organizacija, ikona stila i još mnogo toga.

"Buduća kraljica je uzor Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i svijetu, što znači da su sve oči uprte u nju", kaže kraljevska stručnjakinja za bonton Myka Meier, autorica knjige Modern Etiquette Made Easy. "Dodatni pritisak da posvuda ima kamera koje mogu uhvatiti i najmanji pokret očiju čini sve što radi svjesno naporom. Od savršeno staloženog držanja do načina na koji se spušta niz stepenice ili izlazi iz automobila - sve je pažljivo odrađeno", kazala je.

Poput kraljice Elizabete, Kate ne dopušta da se pritisak pokaže na njezinom neverbalnom komunikacijom. Svojim kraljevskim radom pronašla je sve veće samopouzdanje, što joj je pomoglo da krene naprijed.