Pogledajte kojim je kombinacijama Laura oduševila žiri u Tajlandu i očarala cijeli svijet
Haljina je izgledala impresivno, a bikini je istaknuo njezinu figuru
Laura Gnjatović (24), Miss Universe Hrvatske i studentica te model, ostvarila je zapažen uspjeh na 74. izdanju izbora za Miss Universe u Tajlandu. Plasirala se u top 30, čime je Hrvatsku nakon dugo vremena ponovno istaknula na svjetskoj sceni ovoga prestižnog izbora ljepote.
Impresivan nacionalni kostim
Najviše pozornosti privukao je Laurin nacionalni kostim, raskošna kreacija dizajnera Jurja Zigmana (41), oblikovana poput školjke. Upravo ta vizualno upečatljiva kombinacija izazvala je oduševljenje publike i međunarodnih modnih portala, koji su kostim istaknuli kao jedan od najkreativnijih na ovogodišnjem izboru.
Haljine i kostimi koji su plijenili pozornost
Uz nacionalni kostim, Laura je nosila dugu crvenu haljinu koja je asocirala na koralje, dok je u kupaćim kostimima pokazala svoju besprijekornu formu.
Posebno su se istaknule njezine šetnje pistom u zelenom i plavom bikiniju, a publika je na društvenim mrežama komentirala da je izgledala samouvjereno, elegantno i snažno.
Podrška iz Hrvatske i svijeta
Iako se nije plasirala među top 12 natjecateljica, Laura Gnjatović je osvojila simpatije gledatelja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.
Njezin nastup ocijenjen je kao jedan od najdojmljivijih koje je Hrvatska imala u posljednjem desetljeću, a mnogi su naglasili da je upravo njezina energija donijela novi interes za izbor.
