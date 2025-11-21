Pogledajte kojim je kombinacijama Laura oduševila žiri u Tajlandu i očarala cijeli svijet

Laura Gnjatović (24), Miss Universe Hrvatske i studentica te model, ostvarila je zapažen uspjeh na 74. izdanju izbora za Miss Universe u Tajlandu. Plasirala se u top 30, čime je Hrvatsku nakon dugo vremena ponovno istaknula na svjetskoj sceni ovoga prestižnog izbora ljepote.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Impresivan nacionalni kostim

Najviše pozornosti privukao je Laurin nacionalni kostim, raskošna kreacija dizajnera Jurja Zigmana (41), oblikovana poput školjke. Upravo ta vizualno upečatljiva kombinacija izazvala je oduševljenje publike i međunarodnih modnih portala, koji su kostim istaknuli kao jedan od najkreativnijih na ovogodišnjem izboru.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Haljine i kostimi koji su plijenili pozornost

Uz nacionalni kostim, Laura je nosila dugu crvenu haljinu koja je asocirala na koralje, dok je u kupaćim kostimima pokazala svoju besprijekornu formu.

Foto: Teera Noisakran /pixsell

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Posebno su se istaknule njezine šetnje pistom u zelenom i plavom bikiniju, a publika je na društvenim mrežama komentirala da je izgledala samouvjereno, elegantno i snažno.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Foto: Profimedia

Podrška iz Hrvatske i svijeta

Iako se nije plasirala među top 12 natjecateljica, Laura Gnjatović je osvojila simpatije gledatelja kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezin nastup ocijenjen je kao jedan od najdojmljivijih koje je Hrvatska imala u posljednjem desetljeću, a mnogi su naglasili da je upravo njezina energija donijela novi interes za izbor.

