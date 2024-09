Pogledajte kako je ljudska Barbika izgledala prije operacija, I da, bila je muškarac

Jessica, koja se pojavila u talijanskom Celebrity Big Brotheru, otkrila je da je bila na pregovorima za snimanje naslovnice za talijanski Playboy. "Oduvijek mi je bio san biti na naslovnici Playboya, ali mislila sam da se to nikada neće dogoditi jer sam transrodna žena. Biti u Playboyu bila bi validacija mene kao žene i modela te potvrda da je sve što sam do sada napravila u životu bila ispravna odluka", istaknula je.

Jessica se najviše radovala feminizaciji glasa jer je bila frustrirana što je njen "androgini" ton često zbunjivao ljude. "Sada kada se javim na mobitel, više me neće zvati gospodine!", kazala je za MailOnline.

Rodrigo Alves, godinama je bio poznata kao "ljudski Ken", a onda je prije tri godine postala "ljudska Barbika" i ponovno šokirala javnost. Promijenila je ime u Jessica Alves i krenula na hormonsku terapiju. Na operacije je do sada potrošila oko 4,5 milijuna kuna, a podvrgnula se više od 100 zahvata. Isprva je željela izgledati kao živi Ken, no kasnije je odlučila promijeniti spol te postati žena, što potvrđuje tezu da ljudi mogu postati ovisni o estetskim zahvatima. Njezine fotografije nakon operacija, s vidljivim promjenama, izazvale su mnoštvo reakcija na društvenim mrežama diljem svijeta, no ona ih s ponosom dijeli. Vjerojatno joj malo koji dio tijela nije promijenjen, a nos je posebno, pišu pratitelji, problematičan zbog čestih zahvata. Jessica je poznata televizijska ličnost, rođena u Brazilu, koja se počela odijevati u žensku odjeću još u djetinjstvu. Osim po operacijama, postala je poznata i po sudjelovanju u britanskom reality showu Big Brother. Nedavno su se pojavile njezine stare fotografije, snimljene dok je još bila muškarac, koje prikazuju drastičnu promjenu kroz godine.