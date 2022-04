U dokumentarno-igranom filmu Jakova Sedlara proslavljeni glumac Kevin Spacey igra prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franju Tuđmana.

Iako se premijera filma trebala održati 14. svibnja, na stotu godišnjicu Tuđmanova rođenja, Sedlar je ipak odlučio Tuđmanov govor iz zračne luke 1996. godine premijerno pokazati u emisiji “Bujica”, Velimira Bujanca.

U poznatoj sceni Tuđman, odnosno Kevin Spacey govori o zelenim i žutim vragovima.

"Nećemo dopustiti onima koji se vežu i s crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo s crnim nego i sa zelenim i žutim vragovima. Nećemo dopustiti onima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti, ne samo povezuju nego im se i nude, ne samo da se nude nego se i prodaju za Judine škude", rekao je tada pokojni predsjednik, a svi su primijetili i kako je odlično “skinuo” i Tuđmanovu gestikulaciju.

"Da, da, stvorili smo našu Hrvatsku za ljudska prava, za slobodu medija, ali iznad svega za ljudska prava svih Hrvata! Nećemo dopustiti, onima sa strane da nam nameću svoja rješenja jer Hrvatska neće biti ničija kolonija! Hrvatska je dovoljno dugo bila pod Venecijom, Istanbulom, Bečom, Budimpeštom, Beogradom! Hrvatska je sada izborila svoju slobodu! Postigla je svoju nezavisnost i zaslužila je pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini! Da stoji visoko i uspravno među ostalim nacijama. I da nikada više ne bude dijelom neke druge države ili pod diktatorom!"

Podsjetimo, u velikom intervjuu koji je u veljači Jakov Sedlar dao za Net.hr, otkriveni su neki novi detalji o samom filmu. Progovorio je i o teškim optužbama za seksualni napad protiv poznatog glumca, hrvatskim filmovima i kinematografiji.

"Poznavajući ga, meni to djeluje kao trač, nikako kao nešto što se stvarno dogodilo. Uostalom, zbog tih stvari on do sada nije bio ni izveden pred sud. Suci su jednostavno odbacili nekoliko prijava zbog nedostatka dokaza. Iskreno vjerujem da će pravda pobijediti i da će taj fenomenalni glumac ponovno oduševljavati publiku diljem svijeta. Naime, s obzirom na talent koji mu je Bog dao, on može sjajno glumiti, ne samo Tuđmana, nego bilo koga", otkrio je tom prilikom.

Sedlar nam je u intervjuu otkrio i kako će dokumentarno-igrani film u jednu ruku biti i sat povijesti koji nikada nije ispričan.

"On će nas podsjetiti ne samo na stvaranje neovisne Hrvatske nego i na niz malo poznatih ili nepoznatih detalja na tome putu. To će biti i neka vrsta sata povijesti koja do sada na jednom mjestu nije ispričana. Meni je žao, ali živimo u sredini koja još uvijek nema znanstveni pristup povijesnim činjenicama. Sve se gleda s nekom vrstom privatnog navijanja za nekoga ili protiv nekoga, a to nije povijest. Smatram da mladi imaju pravo znati sve što je prethodilo stvaranju Hrvatske. I danas se još uvijek uče dvije povijesti o zadnjih trideset godina, što smatram nakaradnim. Toga nigdje nema. Ovaj film neće ispraviti sve nepravde, ali će svakako ispričati priču koja se temelji na onome što je stvarno bilo, a ne na lažima koje je do savršenstva dovela jugoslavenska historiografija", zaključio je.