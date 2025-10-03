Pjevačka diva Tereza Kesovija pričala nam o zdravlju i velikom 87. rođendanu: 'Ja slavim život!'

Jedna od najdugovječnijih hrvatskih pjevačica Tereza Kesovija danas slavi 87. rođendan, a zanimalo nas je kako će ga proslaviti, odnosno hoće li ga provesti u društvu dragih ljudi ili će to za nju biti još jedan u nizu mirnih dana.

Pjevačka diva javila nam se vidljivo sretna te nam je s osmijehom rekla sljedeće: ''Da je 50. rođendan, razmislila bih kako bi ga proslavila, ali ovako... Svake godine slavim samo život.''

Foto: Miroslav Lelas/pixsell

Pričala nam i o svom zdravlju

Inače, prije dvije godine je zbog infarkta završila u bolnici, a prošle godine zbog visoke temperature, pa smo je pitali kako se osjeća danas, odnosno ima li sada problema sa zdravljem. Kako nam je rekla Tereza Kesovija, nije u pitanju ništa strašno, ali se ipak bori bolovima u kičmi.

"Zdravlje je u sladu s mojim godina. Jedino me muče bolovi u kičmi, ali nije to ništa strašno", kaže nam poznata pjevačica.

