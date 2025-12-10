Pjevačica Stoja iznenadila mišljenjem o Istri: Djeluje joj više talijanski nego hrvatski

Srpska pjevačica Stoja Novaković (53), jedna od najprepoznatljivijih regionalnih glazbenica, otkrila je za Story.hr detalje o nekretnini koju posjeduje u Istri, ali i iznijela stav koji je izazvao velik interes javnosti. Naime, priznala je da taj dio Hrvatske ne doživljava kao „pravu Hrvatsku“, već joj više nalikuje na Italiju, što je mnoge iznenadilo.

Kaže da joj Istra izgleda 'više talijanski'

Kako je ispričala, u istarskoj kući najčešće boravi kad se želi udaljiti od užurbanog ritma svakodnevnog života. Tamo vrijeme provodi u društvu životinja i cvijeća, često uz svoju djecu. Usto su je posjetile i kolegice iz glazbene scene, a uskoro joj dolaze i nove gošće.

Stoja smatra da Istra svojim izgledom, atmosferom i mentalitetom više podsjeća na Italiju nego na ostatak Hrvatske. Navela je i da je ondje susrela mnogo ljudi koji ne govore hrvatski te da su njezina poznanstva u tom kraju uglavnom vezana uz žene koje dolaze iz Like i Bosne.

Uvijek želi biti drugačija

Osim toga, glazbenica je govorila i o svom vizualnom identitetu, naglasivši da stalno teži originalnosti i da se ne boji eksperimentirati. Često sama osmišljava ideje za svoj izgled te kaže da ju publika i novinari uvijek primijete, bez obzira na to nastoji li biti nenametljiva ili potpuno upečatljiva.

Tvrdi da krizu ne osjeća i da joj hitovi ponovno žive

Stoja je otkrila i da ekonomske promjene ne osjeća na vlastitoj koži te da se ne opterećuje financijama. Dodala je kako mladi sve češće otkrivaju njezine stare pjesme i ponovno ih slušaju, što smatra iznimno pozitivnim.

