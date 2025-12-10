Gabrijela Žalac više nije u zatvoru u Remetincu! Doznajemo gdje je prebačena

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u zatvor u Požegi na otvoreni odjel, doznaje RTL Danas. Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Žalac se na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne prvo javila u Remetinec prošloga mjeseca, gdje je stigla s dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse.

Žalac je bila smještena u Centru za dijagnostiku nakon koje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni. U pravilu zatvorenici ovdje provode 30 dana gdje prolaze obradu nakon koje se predlaže u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati zatvorsku kaznu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dvogodišnja kazna zatvora

Žalac se, podsjetimo, nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver.

Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.

Ministarstvo je 2018. godine sporni softver platilo 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđena realna tržišna vrijednost od svega 360.000 eura.

U tijeku je i postupak koji se odnosi na dodatnu kaznu od sedam mjeseci. Ako zatraži objedinjavanje, sud će joj odrediti jedinstvenu kaznu. Nakon što odsluži polovicu kazne, imat će pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, iako se takvi zahtjevi rijetko odobravaju prije nego što prođe dvije trećine kazne.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca