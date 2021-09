Britanska pjevačica Sophie Ellis-Bextor progovorila je o traumi koju je doživjela kao tinejdžerica. U svojoj autobiografiji "Spinning Plates" napisala je kako je imala samo 17 godina kada ju je silovao tada 29-godišnji glazbenik Jim. Nevinost je izgubila s njim u njegovom stanu.

Dogodilo se to nakon jednog koncerta na kojemu je gitarist nastupao, a Sophie bila u publici. Glazbenik ju je navodno pitao želi li ići u njegov stan pogledati neke knjige koje ima.

Nije ju slušao

"Sljedeće čega se sjećam je da smo se počeli ljubiti. Odjednom smo bili na njegovom krevetu, a on mi je skinuo gaćice. Čula sam sebe kako mu govorim 'ne' i 'nemoj', no nije pomagalo", prisjetila se.

"Nije me slušao i nastavio se seksati sa mnom. Bilo me tako sram. Izgubila sam nevinost i osjećala sam se tako glupo. Zurila sam u njegovu policu s knjigama i razmišljala o tome kako sada moram dopustiti da se to dogodi", dodala je.

"Sve što se dogodilo jest to da me nije slušao. Jedna osoba je htjela seks, druga je govorila 'ne' i ipak se dogodilo. Što sam bivala starija, to mi se taj muškarac činio oštrijim. Nije me čuo kad sam imala 17, ali mislim da će me sad čuti", poručila je glazbenica svom zlostavljaču.