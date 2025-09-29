Pjevačica Halsey podijelila s obožavateljima svoju borbu s kemoterapijom: 'Ne mogu ni stajati'

Američka pjevačica Halsey (31) podijelila je nove informacije o svom zdravstvenom stanju dok se istovremeno priprema za uzbudljiv sljedeći korak u karijeri. Pjevačica hita "Without Me", koja danas slavi 31. rođendan, otkrila je da je nedavno prošla kroz još nekoliko sesija kemoterapije te da joj je ugrađen novi port.

"Samo sam svratila da vam dam brzinski update", poručila je u novom videu na TikToku. Na snimci se vidi medicinski flaster na njezinoj ključnoj kosti i prsima, što potvrđuje da prolazi kroz intenzivno liječenje. Kemoterapija se često koristi kod T-ćelijskih limfoproliferativnih poremećaja jer cilja abnormalne stanice.

Halsey je 2024. godine otkrila da joj je dijagnosticiran lupus i rijedak T-ćelijski limfoproliferativni poremećaj, što je krovni naziv za bolesti povezane s prekomjernim stvaranjem bijelih krvnih stanica. U komentaru na društvenim mrežama otkrila je kako se nosi s terapijama: "Ne mogu ni stajati tjedan dana ili duže. Vi me viđate između tretmana, kada imam energije. Vrijeme brzo prolazi dok se oporavljam, pa se ne čini da traje toliko, ali zapravo traje prilično dugo".

Nastavlja s turnejama

Unatoč zdravstvenim izazovima, pjevačica ne odustaje od planova za scenu. Najavila je projekt "Back to Badlands", kojim će obilježiti deset godina od izlaska svog debitantskog albuma.

"Upravo smo sastavili show i bit će nevjerojatan. Počinjemo probe vrlo, vrlo uskoro i jako sam uzbuđena. Svirat ću cijeli album, plus još gomilu drugih zabavnih pjesama", rekla je.

Kroz sve uspone i padove uz nju je zaručnik, glumac Avan Jogia, s kojim se zaručila u rujnu 2024. godine. O njemu je nedavno izjavila: "Ne postoji ništa što bih mogla da mu kažem, a da ga uznemiri ili uplaši. Sve između nas dvoje uvijek ima cilj da dođemo do rješenja i budemo bolji".

Halsey je i majka trogodišnjeg sina Endera Ridleyja Aydina, kojeg ima s bivšim partnerom Alevom Aydinom. Pjevačica je u prošlosti otvoreno govorila o borbi za majčinstvo, spontanima pobačajima i suočavanju s endometriozom.

