Ariana Grande (30) je tijekom snimanja videa u kojem se šminka, svojim fanovima priznala kako je imala filere u usnama kad je bila mlađa.

Počela je mlada s korekcijama

Pokazala im je kako njeguje svoje lice te pričala o estetskim korekcijama koje je radila na licu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imala sam filere u usnama prije nekoliko godina i radila sam botoks. Prestala sam 2018. godine zato što sam osjećala da je previše. Imala sam osjećaj da se skrivam iza toga", rekla je Grande.

Zatim je zastala i pokušala zaustaviti suze u očima: "Nisam očekivala da ću biti emotivna. Godinama sam koristila šminku kao masku i ona je bila metoda skrivanja. Više kose, svega je moralo biti vipe, deblja olovka za oči. To nekad može izgledato jako lijepo i još uvijek to volim. Kada si u mladosti toliko izložen kritiziranju javnosti tvog izgleda, jako je to teško slušati, ali kada imaš 17 godina, ne znaš što je ispravno."

Ne protivi se korigiranju u budućnosti

Pjevačica je priznala da nije protiv injekcija u budućnosti, ali sada želi prihvatit svoje bore koje su rezultat plakanja i smijanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pričala je i kako joj se sa 16 godina promijenio stav prema ljepoti: "Naši odnosi prema ljepoti su osobni. Ako već pričamo o tajnama ljepote pa zar nije tajna da se svi žele osjećati najbolje što mogu i biti voljeni?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gotova operacija dječaka kojeg je pas ugrizao za lice