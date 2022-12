Gotovo da nema slavlja na kojem se ne zapjevaju pjesme Toma Zdravkovića, ipak stihovi jedne pjesme kriju tajnu već 30 godina. Jednu od svojih najljepših pjesama "Kiša je padala" posvetio je jednoj dami, a kako je ona nastala, ispričao je Živko Dodik, Banjalučanin koji je poznavao Zdravkovića, piše Blic.

Toma je Dodiku otvarao dušu i pričao o svom životu.

"Sjećam se da mi jednom rekao: Najviše sam tekstova, Žila, pisao iz duše, patnje, boli, teškog života. Sjedim u kafani, iznerviraju me, a ja kažem konobaru da mi donese blokić i napišem pjesmu", rekao je Živko i nastavio:

"Ispričao mi je kako je napisao pjesmu "Kiša je padala". Neka djevojka iz Zrenjanina bila je luda za njim, ali on nije mario. Jednom prilikom, dok je bio u Zrenjaninu, sjetio se nje i odlučio joj otići do stana. Pozvoni i pita je da odu na piće ako ima vremena, a ona mu kaže: Žao mi je, švaleru, kasniš. Da te upoznam s mojim mužem. Kaže da se tad osjećao kao da ga je netko polio vrelom vodom. Sjeo je u autobus, kiša je padala, a on je plakao kao malo dijete", ispričao je za "ALO" Dodik.